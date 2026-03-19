Las Jornadas de Inclusión en Artes Escénicas viajan en abril a Santa Cruz

Santa Cruz de Tenerife acoge del 22 al 24 de abril un foro nacional de prácticas inclusivas en las artes escénicas y la música, merced a la celebración de las 17ª Jornadas de Inclusión en las Artes Escénicas, que organiza el Ministerio de Cultura, a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. La cita reunirá en la capital siete propuestas escénicas y una veintena de actividades, entre encuentros, talleres y mentorías, con el lema Desplazamientos: escenarios de resistencia.
POR PRIMERA VEZ EN UNA ISLA
Las jornadas, que se celebran por primera vez en un territorio insular, desplegarán su programación en distintos recintos culturales del municipio, teniendo como sede principal el Auditorio de Tenerife, como el Espacio La Granja, el Centro de Arte La Recova, la Biblioteca Municipal, TEA Tenerife Espacio de las Artes y el Círculo de Bellas Artes, entre otros.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destaca que “Santa Cruz vuelve a situarse en el mapa cultural nacional acogiendo unas jornadas de referencia que conectan cultura, inclusión y compromiso social”. “Es un orgullo -afirma- que profesionales de todo el país se den cita aquí para reflexionar, compartir y crear desde la diversidad”. Bermúdez pone de relieve el impacto que este tipo de iniciativas tiene para “una capital abierta, diversa y comprometida con los valores sociales”.
“Desde el pasado octubre Santa Cruz participa, a través del Organismo Autónomo de Cultura y el Instituto Municipal de Atención Social, en la mesa técnica de producción de estas jornadas en colaboración con el Ministerio de Cultura, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife. Es una oportunidad para que los colectivos sociales y artísticos de la ciudad participen y se enriquezcan con este encuentro nacional”, detalla el concejal de Cultura, Santiago Díaz Mejías.
En el desarrollo del foro del próximo mes se van a abordar cuestiones como los fenómenos migratorios, la diáspora y los retos sociales actuales, tanto desde la creación artística como desde la reflexión profesional. La programación incluye siete espectáculos escénicos, dos proyecciones de documentales, cinco espacios de debate, seis talleres y, como novedad, un programa de mentorías para proyectos culturales.
En el enlace web https://inclusioninaem.inaem.gob.es/ se puede consultar la programación y formalizar la inscripción.