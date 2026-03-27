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Liam, un niño con una enfermedad sin cura en Tenerife, necesita 5.000 euros para poder ir un ensayo clínico en Barcelona: “Los dolores son tantos que a veces no quiere ni caminar”

La recaudación se destinará a cubrir los gastos del viaje, alojamiento, alimentación y todo lo necesario durante su estancia
Liam Ramos Garcera. | DA
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Natali Garcera mira a su hijo Liam Ramos Garcera, de 7 años, y solo piensa en una cosa: Barcelona. Tras ser diagnosticado en septiembre de 2025 con distrofia muscular de Duchenne en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), su familia ha iniciado una campaña de recaudación para poder llevarlo a la ciudad condal el próximo 1 de abril, donde visitar.

Recientemente, Liam recibió una llamada desde Barcelona para participar en un ensayo clínico, una oportunidad que su familia considera vital: “Los dolores musculares son tantos que llega un momento que no quiere caminar”, asegura la madre del pequeño a DIARIO DE AVISOS.

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Primer objetivo: alcanzar los 5.000 euros

Bajo el título “Una oportunidad que Liam no puede esperar; ayúdame a ayudarlo”, la plataforma GoFundMe se ha convertido en el epicentro de una movilización ciudadana que busca recaudar 5.000 euros.

Hasta la fecha, gracias a la generosidad de decenas de donantes, se han alcanzado los 2.819 euros. “El dinero es para traslados, comida y poder aguantar allí”, señala Natali.

Familia de Liam. DA
Familia de Liam. DA

¿Qué es la distrofia muscular de Duchenne?

La distrofia muscular de Duchenne es una patología genética de carácter degenerativo que destaca por su rápida progresión, tal y como explica MedlinePlus. A diferencia de otras variantes, como la de Becker, esta afección debilita los músculos de forma acelerada debido a la ausencia o defecto de la distrofina, una proteína esencial para el correcto funcionamiento de la masa muscular.

Aunque es una enfermedad hereditaria que afecta principalmente a los varones (1 de cada 3.600 nacimientos), es común que se presente en familias sin antecedentes previos conocidos.

Mensaje recibido por parte de la familia del menor. | DA
Mensaje recibido por parte de la familia del menor. | DA

El día a día de Liam

La enfermedad marca la rutina de este niño. Y a esto se suma el efecto de la medicación: “Hay días que amanece de mal humor por el corticoide”.

Pese a las dificultades, Liam se encuentra estable. De momento, la enfermedad no ha afectado a su sistema respiratorio, lo que supone un alivio mientras esperan el viaje a Barcelona.

“Agradezco cada pequeño aporte o colaboración, así sea compartiendo. Para mi es importante que Liam pueda asistir al ensayo clínico”, sentencia Natali Garcera.

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