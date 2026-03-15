‘Los pecadores’ y ‘Una batalla tras otra’, favoritas en la pugna de los Óscar

El Dolby Theater de Los Ángeles es este domingo [madrugada del lunes en España] escenario de la entrega de los premios Óscar en su edición número 98. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood otorga los galardones entre una lista de nominados encabezada por Los pecadores (Ryan Coogler) y Una batalla tras otra (Paul Thomas Anderson), que cuentan con 16 y 13 candidaturas, respectivamente.
RÉCORD
La cinta de Ryan Coogler protagonizada por Michael B. Jordan ha batido un récord histórico como la película más nominada de la historia de los premios estadounidenses. Sin embargo, el film que parte como gran favorito es el de Paul Thomas Anderson. El largometraje protagonizado por Leonardo DiCaprio llega a la última gran cita de la temporada de premios con un impresionante palmarés tras coronarse como la gran triunfadora en los Critics Choice Awards y en los Globos de Oro.
Valor sentimental (Joachim Trier), Marty Supreme (Josh Safdie) y Frankenstein (Guillermo del Toro) cuentan con nueve nominaciones cada una. Les sigue Hamnet, de Chloé Zhao, con ocho candidaturas, incluyendo la categoría de mejor actriz principal, en la que su protagonista Jessie Buckley parte como clara favorita tras hacerse con un galardón tras otro durante los últimos meses.
TIMOTHÉE CHALAMET
Con su victoria en los Globos de Oro, el pasado mes de enero, Timothée Chalamet consolidaba su posición como favorito para hacerse con la estatuilla a mejor actor principal en los Óscar por Marty Supreme. Y aunque sus controvertidas declaraciones acerca de la ópera y el ballet le convirtieron en el blanco de las críticas (“Quiero que el cine sobreviva. No quiero trabajar en la ópera o en el ballet, disciplinas de las que todos dicen: ‘Hay que mantenerlas vivas’, a pesar de que ya no les interesan a nadie. Con todo respeto para los trabajadores de la ópera y el ballet”, señaló el intérprete francoestadounidense), sin embargo, la votación de los académicos de Hollywood ya se había cerrado cuando se desató esta polémica, por lo que no afectará a sus opciones de hacerse con el galardón. Además, no conviene perder de vista en esta categoría a Michael B. Jordan, que se alzó como triunfador en los Actor Awards.
Amy Madigan es una de las preferidas para hacerse con el Óscar a mejor actriz de reparto tras triunfar en los Actor Awards y los Critics Choice por su trabajo en la cinta de terror Weapons, aunque también hay opciones para Teyana Taylor (Una batalla tras otra), que se llevó el Globo de Oro.
SEAN PENN Y JACOB ELORDI
La categoría de mejor actor de reparto se presenta más reñida después de una temporada de premios bastante repartida, y tanto Sean Penn como Jacob Elordi, nominados por Una batalla tras otra y Frankenstein, respectivamente, tienen bastante papeletas de alzarse con el galardón. Tampoco hay que olvidar a Stellan Skarsgard por Valor sentimental.
Dos estatuillas que parecen cantadas son las de mejor guion original y adaptado para Los pecadores y Una batalla tras otra, tras coronarse como triunfadoras en los Writers Guild Awards. En categorías como mejor diseño de vestuario o mejor maquillaje y peluquería la favorita es Frankenstein, en la que Guillermo del Toro reinterpreta el clásico de Mary Shelley.
‘Sirat’: la apuesta española con dos candidaturas y escasas opciones
La película española Sirat, dirigida por Óliver Laxe, opta a dos estatuillas con las que, no obstante, parece poco probable que acabe alzándose. En la categoría de mejor película internacional, parten como favoritas la noruega Valor sentimental y la brasileña El agente secreto, dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura. En este apartado también se hallan Un simple accidente (Jafar Panahi) y la estremecedora La voz de Hind (Kaouther Ben Hania).
El largometraje español protagonizado por Sergi López y Bruno Núñez también ha sido nominado a mejor sonido, una categoría en la que el trabajo de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas -que ya han hecho historia al conseguir la primera nominación para un equipo íntegramente femenino- compite con F1: La película (Joseph Kosinski) y los ya mencionados Frankenstein, Una batalla tras otra y Los pecadores.