Luis Morera expone ‘Ach Guañac’ con CajaCanarias en Santa Cruz de La Palma

La Fundación CajaCanarias inauguró este jueves la exposición Ach Guañac. Geografías del vínculo, de Luis Morera, en su espacio cultural de Santa Cruz de La Palma. La muestra propone, a través de 50 obras, un recorrido por su universo creativo, donde pinturas, dibujos, esculturas, proyectos arquitectónicos y composiciones musicales se entrelazan para ofrecer una mirada integral a su forma de concebir el mundo.
La exposición podrá contemplarse, con entrada gratuita, hasta el 18 de julio, y en horario, de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, así como los sábados, en horario matutino. Toda la información se encuentra disponible en la web www.cajacanarias.com.
El acto inaugural contó con la presencia del artista; su hija, Julia Morera, comisaria de la muestra, y Juan Capote, patrono de la Fundación CajaCanarias. La exposición cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Tijarafe y de Natán Teutsch, quienes han cedido obra en calidad de préstamo, así como con la participación del escritor y periodista Juan Jesús Armas Marcelo y de la escritora Elsa López, que contribuirán con textos para el catálogo del proyecto expositivo.
Julia Morera detalló que Ach Guañac permitirá al público aproximarse a algo que va mucho más allá de una trayectoria artística. La exposición supone adentrarse a su manera de mirar, pensar y sentir las Islas. “Para Luis, crear va mucho más allá de la estética. Es una forma de compromiso y una manera de comunicarse con el mundo, en el que arte y vida están estrechamente ligados. Esta muestra es especialmente significativa por presentar por primera vez el tríptico Ach Guañac y por dedicar un espacio a Taburiente, evidenciando cómo en su obra todas las disciplinas se alimentan entre sí y nacen de un mismo impulso creativo”.
UNA VOZ PROPIA
Luis Morera puso de relieve la especial ilusión que le hace que su hija custodie su obra. El artista palmero recordó su estancia en Madrid y cómo su participación en las manifestaciones contra la dictadura marcó su formación y le hizo comprender que Canarias necesitaba una voz propia. “Por eso regresamos y así nació Taburiente. Hoy quiero rendir homenaje a mis compañeros y mostrar nuestra historia al pueblo, especialmente a la juventud, para que las nuevas generaciones conozcan lo que hemos vivido, para que entiendan que vivir en una isla no es fácil y que hay que luchar por lo que uno cree. Que me lo digan a mí”, subrayó.