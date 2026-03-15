Maite Fernández Valderas presenta esta semana su obra ‘Psicóloga en campaña’

Maite Fernández Valderas presenta esta semana su libro Psicóloga en campaña (Canarias3puntocero Ediciones). Mañana martes (19.00 horas) la cita es en Ámbito Cultural de El Corte Inglés en Santa Cruz de Tenerife, en la Avenida Tres de Mayo, y el miércoles (18.00 horas), en Ámbito Cultural de El Corte Inglés en Las Palmas de Gran Canaria, en la Avenida Mesa y López.
La psicóloga y escritora estará acompañada en ambos actos por los especialistas en comunicación política Jordi Rodríguez Virgili, profesor de Comunicación en la Universidad de Navarra, y Miguel Martín de la Cruz, director general del Instituto Perfiles, con Juan Manuel Pardellas, editor de la obra, periodista y fundador de la consultora BaraBara Comunicación, como moderador.
“Con un escenario tan movido políticamente en la actualidad y ante las elecciones de mayo de 2027, esta publicación está llamada a convertirse en un manual de cabecera para todas aquellas personas que ejercen la política, las que conforman sus equipos en los partidos e instituciones públicas, los medios de comunicación y la ciudadanía”, señalan los impulsores de la publicación.