Mambisa visita la ‘Primavera en la Fundación’ de CajaCanarias con sus nuevas composiciones

Mambisa presenta el viernes 17 de abril (20.00 horas) sus nuevas composiciones en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. La actuación se inscribe en el ciclo Primavera en la Fundación y las entradas ya se pueden adquirir en la web www.cajacanarias.com. El percusionista Carlos Montesinos y la cantante Nicolasa Delgado estarán como invitados de esta propuesta musical que sitúa la percusión, la voz, la danza y la expresión cultural femenina en el centro de su expresión artística.
Temas nuevos como Sorondongo y Décimas del adiós acompañarán a Semillera, 1402 y Akelarre, que forman parte de su próximo disco. Mambisa se expresa con la fuerza de los tambores, de las voces de mujer y de ritmos canarios, afrocubanos y flamencos, que fue el sello que definió su primer álbum, llamado también Mambisa.
Dirigido por la percusionista Sissi del Castillo, el proyecto destaca por su capacidad para establecer un diálogo fluido entre tradición y contemporaneidad a través del ritmo. Su música parte de las raíces populares canarias -isas, folías, malagueñas, aires de lima y tajarastes- y las entrelaza con ritmos afrocubanos y flamencos, con lo que construye un lenguaje propio en el que la percusión lidera el repertorio y genera una energía colectiva que se expande hacia la voz y la danza.
Con un directo poderoso, el carácter mayoritariamente femenino del grupo y su sensibilidad hacia cuestiones sociales y medioambientales son elementos clave de su identidad artística, que se expresa en una forma de creación comunitaria y coral. Mambisa propone así una música viva y abierta al diálogo cultural, que celebra el pulso ancestral y renueva la música de raíz canaria.
PERCUSIÓN
La sección de percusión está formada por Sissi del Castillo, Tairé Monzón, Beatriz Barroso, Yanira Hernández, Marisela Acosta y Rubi Alemán. Las cantantes Luisa Machado y Yuliet Abreu interpretan composiciones de origen canario y afrocubano, y la bailaora Estela del Moral participa en la sección de baile flamenco y contemporáneo con sus coreografías.
El espectáculo cuenta con el virtuosismo de Irene Fariña, al teclado, y la fuerza de la silbadora gomera Teresa Padilla, alumna del maestro silbador Lino Rodríguez. Ambas se incorporan también en el grueso del grupo de percusión como tocadoras de percusión canaria. Sumando al engranaje de sonidos y ritmos de Mambisa con su particular manera de tocar el bajo, Alberto Méndez, Naranjita, es protagonista desde la mesa de sonido, desde donde toca el bajo y a la vez desarrolla su labor como técnico del grupo.
Mambisa presenta un espectáculo arraigado en la expresión musical más primaria: la percusión, donde se investiga y converge la esencia del folclore y la música de raíz. Se trata de un viaje que comienza con la música folclórica de las Islas, de la que Sissi del Castillo bebió desde su infancia, que se entremezcla con el folclore afrocubano y el flamenco.
Los temas de Mambisa están inspirados en la isa, la malagueña, las folías, el tango herreño, los aires de lima o el tajaraste gomero, que se encuentran con las décimas, la rumba cubana, la bulería, el bembé o el abakuá, entre muchos otros toques de origen yoruba.
Para llevar a cabo este recorrido, Mambisa se ha entregado para transmitir la fuerza de la mambisa cubana, la más grande de las tumbadoras, y combinarla con tambores gomeros, herreños, tambores batá, tumbadoras, chácaras, guataca, cajón, palillos y tacón, entre otros instrumentos de percusión.