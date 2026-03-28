Mappa 2026: de sesión a todo un ritual musical

El Festival Mappa regresa el 3 de abril al anfiteatro del Siam Park de Adeje, pero no lo hace simplemente como una nueva edición, sino como el inicio de una transformación en su identidad. La cita inaugura una trilogía conceptual inédita en la escena electrónica nacional, una narrativa en tres capítulos que conectará la música con los elementos de la naturaleza.
En su primera presentación, el fuego es el punto de partida. Lejos de plantearse como un recurso estético, articula toda la experiencia: desde el diseño escénico hasta la dramaturgia. Mappa plantea así una evolución hacia un formato que trasciende el festival convencional para convertirse en una experiencia inmersiva con vocación de relato. No se trata solo de asistir a una sesión de música electrónica, sino de formar parte de una historia en primera persona.
La nueva etapa sitúa al público en el centro de la propuesta. El montaje, concebido como una estructura narrativa, busca generar una conexión entre música, espacio y emoción. La energía del fuego se traduce en una producción que dialoga con el entorno y con la arquitectura del recinto, configurando una experiencia diseñada para ser irrepetible.
ECOSISTEMA
Sobre esa base conceptual se apoya uno de los elementos que han definido a Mappa desde sus inicios: su formato 360 grados. La cabina del dj, ubicada en el centro del espacio, elimina la jerarquía tradicional del escenario frontal y transforma la pista en un ecosistema circular.
Esta disposición no solo modifica la percepción visual de la cita, sino que redefine su dinámica energética. La interacción entre artista y asistentes se intensifica, generando una sensación de proximidad y comunión poco habitual en festivales de gran formato. La música no se proyecta hacia el público, sino que lo envuelve.
En el cartel figuran Marco Carola, Franky Rizardo, Fleur Shore, Alex Wellmann, Claudia Rutten, Iva Dive y Stany
El sistema de sonido, diseñado para ofrecer una cobertura uniforme en todo el recinto, lo convierte en una burbuja sensorial donde cada matiz se percibe con precisión. Pero la experiencia no se limita a lo auditivo: es física, envolvente y colectiva, un ritual contemporáneo donde desaparecen las fronteras entre quien actúa y quien escucha.
El cartel de este año vuelve a situar a la isla de Tenerife en el circuito internacional de la electrónica. El italiano Marco Carola, figura clave del techno y el tech house global, encabeza una programación que también incluye a Franky Rizardo, uno de los artistas más cotizados del momento, y Fleur Shore, dos nombres consolidados en la escena actual. Además, completan el cartel Alex Wellmann, Claudia Rutten, Iva Dive y Stany.
Con el fuego como primer capítulo de su nueva narrativa, Mappa no solo plantea una edición más ambiciosa, sino un cambio de paradigma.