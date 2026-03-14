Maria Stavrinaki abre en TEA la agenda de 2026 del ciclo de pensamiento ‘No-Todo’

La historiadora del arte Maria Stavrinaki inaugura este sábado (12.00 horas) en TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, el programa No-Todo: Ciclo de Pensamiento TEA. Con el título Asger Jorn: Estupor y barbarie, la ponencia -que se desarrollará en francés con traducción simultánea- profundiza en la figura de este artista danés, conocido por desafiar las narrativas históricas convencionales a través de su Instituto Escandinavo de Vandalismo Comparado. La entrada a la actividad es de acceso libre hasta completar el aforo de la sala.
El programa No-Todo -propuesto por el equipo de Pensamiento TEA, formado por Roberto Gil, Yaiza Hernández Velázquez, Inés Plasencia, Rocío Robles Tardío, Néstor Delgado, Narelys Hernández, Joel Peláez, Alejandro Castañeda y Sergio Rubira- se propone evidenciar cómo el relato del pasado ha sido construido de forma intencionada -con selecciones, omisiones y apropiaciones- y abrir un espacio desde el que ensayar otras formas de imaginar el futuro.
PROPUESTAS PARA LA REFLEXIÓN
Tras la sesión inaugural, la programación de No-Todo de 2026 se extenderá durante los próximos meses con una serie de encuentros mensuales. El calendario de citas confirmadas contará con la participación de Francisco J. Hernández Adrián, el sábado 11 de abril; seguido por Louisa Yousfi, el 9 de mayo. El ciclo concluirá la primera parte de su programación anual el sábado 13 de junio con la intervención de Stefanos Geroulanos. A partir de septiembre, No-Todo continuará con nuevas intervenciones.