Preocupación por la falta de matronas en el HUC: “Pone en riesgo la seguridad de los partos”

El Sindicato de Enfermería SATSE ha trasladado este miércoles su preocupación por la falta de matronas en el Hospital Universitario de Canaria, una situación que se vendría produciendo de forma “persistente” y que afectaría a las condiciones laborales de las profesionales u a la seguridad de la atención a las usuarias.
En una nota, el Sindicato recuerda que, a finales de 2025, presentó un escrito alertando de la “insuficiencia” de la plantilla de enfermeras especialistas en enfermería obstétrico-ginecológica. Esta situación habría sido abordada en reuniones recientes con la Gerencia sin que, hasta el momento, se hayan adoptado medidas.
Según SATSE, la dotación actual de matronas es “claramente insuficiente” para cubrir con garantías los turnos y las incidencias habituales derivadas de los permisos retribuidos, medidas de conciliación o bajas por incapacidad temporal. A ello se sumarían varios escritos registrados por las propias matronas del servicio en los que se advierte de esta “falta de efectivos” en los turnos y de la “ausencia” de cobertura de bajas y permisos.
Esta situación, explican, estaría provocando que la actividad asistencial se desarrolle con frecuencia con dotaciones por debajo de las necesarias, generando una sobrecarga continuada en las profesionales: “Las matronas se ven obligadas a asumir una presión asistencial elevada en un ámbito especialmente sensible como es la atención al parto y al proceso obstétrico, donde la seguridad clínica debe ser una prioridad absoluta”, advierten.
DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES
Recuerdan desde el Sindicato que, además, el área de paritorio del CHUC presenta “importantes deficiencias estructurales”, con unas instalaciones ya “obsoletas” para las necesidades actuales. En este contexto, apuntan, se hace aún más necesario contar con plantillas dimensionadas que permitan trabajar en condiciones de seguridad.
Además, la organización sindical advierte que la categoría de matrona presenta dificultades de disponibilidad en las listas de empleo del Servicio Canario de Salud (SCS), lo que obligaría a las gerencias a establecer medidas organizativas y de incentivación para garantizar la cobertura de los turnos.
En este sentido, SATSE critica que mientras otras gerencias del SCS están aplicando medidas como el abono económico de doblajes para cubrir turnos descubiertos, en el CHUC esta opción “no se está aplicando”. En su lugar, a las profesionales solo se les ofrecería acumular esas horas al cómputo anual de jornada, algo que posteriormente encuentran dificultades para poder disfrutar.
MEDIDAS MÁS ESTABLES
El Sindicato considera “necesario” que se adopten medidas de contratación “más estables y atractivas” que permitan competir con otras gerencias del sistema sanitario público, y favorecer la captación y permanencia de profesionales en una categoría que, además, tiene retribuciones por debajo de la media en el sistema.
SATSE solicita a la Gerencia del hospital la adopción de medidas “urgentes” que garanticen una dotación “suficiente” de matronas en los turnos y la cobertura de las ausencias, la implantación del abono económico de doblajes o prolongaciones de jornada, la puesta en marcha de condiciones de contratación más atractivas y la mejora de las condiciones estructurales del área de paritorio.
Advierte el Sindicato que si no se adoptan medidas, podría producirse una fuga de matronas hacia otros centros del propio sistema sanitario con mejores condiciones laborales, por lo que “queda a la espera” de una respuesta por parte de la Gerencia, con su predisposición a abordar esta situación desde el diálogo.