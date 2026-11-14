Del sur de Tenerife a Bruselas para defender unos cuidados paliativos “dignos e iguales”

“Soy Vanesa y vengo de Cabo Blanco”. Fueron las primeras palabras que pronunció la presidenta de la asociación No Somos de Segunda ante representantes del Parlamento Europeo, en Bruselas, en su intervención durante una jornada impulsada por la Asociación Europea de Cuidados Paliativos y el eurodiputado lituano Aurelius Veryga, con el objetivo de recabar la máxima información posible para corregir errores y situar entre las prioridades de las instituciones europeas la atención digna al final de la vida.
Vanesa Díaz, presidenta de la asociación canaria fundada en el sur de Tenerife en 2024, presentó en este encuentro el Plan de Acción Europeo Cabo Blanco, un documento en el que propone diez líneas de actuación para reducir las desigualdades territoriales en el acceso a los cuidados paliativos en el continente.
“El lugar donde nacemos o residimos no debe dictar la forma en que vivimos nuestros últimos días, ni cómo nuestros seres queridos nos acompañan”, enfatizó Vanesa Díaz en su discurso, en el que subrayó que los cuidados paliativos no deben considerarse únicamente una cuestión sanitaria, sino también de “dignidad, igualdad y acompañamiento humano”.
El documento Cabo Blanco European Action Plan (su nombre en inglés) plantea impulsar una estrategia coordinada, favorecer la formación de profesionales, mejorar la atención domiciliaria, reforzar el apoyo psicológico y social a las familias, así como establecer indicadores comunes que permitan evaluar la calidad y accesibilidad de estos servicios.
Asimismo, propone aprovechar instrumentos de financiación europeos y promover la cooperación entre administraciones públicas, profesionales sanitarios, universidades y organizaciones sociales. Además, insiste en la necesidad de prestar atención a los territorios rurales, insulares, periféricos y ultraperiféricos, donde “las dificultades de acceso a determinados recursos sanitarios generan importantes desigualdades”.
PRIORIDAD COMUNITARIA
“Hemos trasladado a las instituciones europeas la necesidad de situar los cuidados paliativos entre las prioridades de la Unión Europea, impulsar recomendaciones comunes y favorecer el diálogo con los estados miembros para avanzar hacia mejores servicios asistenciales”, manifestó ayer a DIARIO DE AVISOS Vanesa Díaz, quien subrayó la predisposición mostrada por los asistentes al encuentro, que ahora trasladarán a la Eurocámara la propuesta del colectivo sureño.
“Lo más importante es que nos sentimos escuchados de verdad. Tomaron nota y detectamos un interés real para unificar criterios”, destacó Díaz, a quien acompañaron en este viaje a Bruselas Carlos Díaz y Valeria Machín, miembros de la junta directiva de la asociación; Elia Martínez, presidenta de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y Manuel Castillo, médico del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y miembro de la Asociación Española de Cuidados Paliativos.
El colectivo canario expuso ante los representantes de la Eurocámara los avances logrados en poco más de dos años por este movimiento ciudadano, que surgió por el empeño de Vanesa Díaz, vecina de Cabo Blanco, tras el fallecimiento de su padre a causa de una enfermedad terminal después de no disponer de los recursos asistenciales necesarios y sufrir largos y continuos desplazamientos al hospital capitalino.
AVANCES CONSEGUIDOS
Entre esos logros, destaca la puesta en marcha de un equipo de atención paliativa domiciliaria en Tenerife, integrado por 17 profesionales, la disponibilidad de ocho camas para pacientes paliativos en el Hospital del Sur y la implantación de consultas especializadas para evitar desplazamientos. A estos avances se suma la mejora del acceso compartido a la información clínica entre los distintos recursos sanitarios del Archipiélago.
Paralelamente, No Somos de Segunda ha desarrollado una labor de acompañamiento directo a pacientes y familias mediante atención psicológica, asistencia social, préstamo de ayudas técnicas y sensibilización sobre la atención a enfermos terminales.
Las reivindicaciones de la entidad sureña se han escuchado en diferentes foros sanitarios a escala estatal, en los que ha defendido avanzar hacia una ley nacional que establezca garantías comunes y contribuya a evitar desigualdades entre territorios. Porque, como insiste Vanesa Díaz, ninguna persona puede ver condicionado su derecho a una atención digna por el lugar donde reside: “El código postal no tiene que marcar en ningún caso la diferencia en el acceso a los cuidados paliativos”.