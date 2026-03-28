Matt Madwill, integrante de Meduza, nuevo artista del festival Noctámbula

El festival Noctámbula ha desvelado la incorporación a su cartel de Matt Madwill (Mattia Vitale), integrante del proyecto italiano Meduza y uno de los nombres más influyentes de la música electrónica actual. Noctámbula tendrá lugar el 12 de septiembre (16.00 horas) en el Recinto Ferial de Tenerife, en la capital tinerfeña.
Esta incorporación llega avalada por el reconocimiento internacional del grupo, con una nominación a los Grammy, galardones en los International Dance Music Awards y éxitos en todo el mundo. Meduza es uno de los proyectos musicales más reproducidos de la historia del streaming, según destaca la organización del festival, Encaro Factory.
REPRODUCCIONES
Desde su debut en 2019 con Piece of your heart, el proyecto acumula cerca de 20.000 millones de reproducciones, sumando plataformas de streaming y redes sociales. La trayectoria de Meduza también se ha desarrollado en el ámbito de la cultura de club, con el sello Aeterna y mediante un amplio catálogo de remezclas para artistas internacionales como Ed Sheeran o Faithless, consolidando un sonido reconocible y ampliamente respaldado.
La participación de Matt en Noctámbula suma al festival a un artista con sólida trayectoria internacional, habitual en escenarios como Tomorrowland, Coachella o EDC.
‘SYMPHONY OF UNITY’
Noctámbula destaca también en su cartel Symphony of Unity, el proyecto sinfónico de Tomorrowland. Esta formación, compuesta por 60 músicos de formación clásica, interpretará en directo los himnos más icónicos de la música electrónica, trasladando al formato sinfónico la energía de los grandes escenarios belgas.
El espectáculo, que sobresale por su complejidad técnica, ha elegido Tenerife como su única parada en España durante este año. A todo esto se suma B Jones, la artista española más internacional del momento y primera representante de nuestro país en actuar en Tomorrowland (Bélgica).
Noctámbula abrirá sus puertas en el Recinto Ferial de Tenerife con diferentes espacios que incluyen áreas gastronómicas y zonas chill out. También habrá sesiones de destacados djs locales que se conocerán próximamente. La cita musical cuenta con el patrocinio del Gobierno autonómico, por medio de Turismo Islas Canarias e Islas Canarias Latitud de Vida. Las entradas se encuentran disponibles a través de la web oficial del festival, www.noctambulatenerife.com, y en Tomaticket.