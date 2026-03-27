Moisés P. Sánchez celebra las partituras de Falla en Primavera en la Fundación

La Fundación CajaCanarias estrena la programación musical de su ciclo cultural Primavera en la Fundación con Moisés P. Sánchez y su proyecto Falla imaginado, un homenaje al compositor Manuel de Falla con ocasión del 150º aniversario de su nacimiento. La sesión será este viernes (20.00 horas) en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. Las entradas para el concierto cuentan con el 25% de descuento para todas las personas que formen parte del programa Amigos de la Fundación. Toda la información se encuentra disponible en la web www.cajacanarias.com.
Después de ofrecer al público tinerfeño Guernica en el Otoño Cultural 2023, el pianista Moisés P. Sánchez regresa con el recital Falla Imaginado, acompañado por Ana María Valderrama al violín y Pablo Martín Caminero al contrabajo.
Sánchez invita a redescubrir el legado del gran compositor gaditano desde una visión actual, sofisticada y llena de contrastes. En este proyecto, Manuel de Falla es abordado como un material vivo, maleable, susceptible de ser reinventado con una mirada contemporánea que transita entre el jazz, la armonía moderna, el rock sinfónico y la música clásica, sin perder su esencia.
Sus piezas más populares, como La vida breve, Siete canciones populares españolas o El amor brujo, conviven con otras menos frecuentadas, como la Mazurka, Fantasia Bætica o el Nocturno, ampliadas aquí al formato de trío con una sensibilidad contemporánea. Junto a estos arreglos, se presenta también una obra nueva: la Suite Imaginada, una pieza original de Moisés P. Sánchez que, más que homenajear, se sumerge en las múltiples facetas del universo fallesco.