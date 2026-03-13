Mómerat Teatro y Pablo Alamá llegan al Victoria con ‘preguntas incómodas’

La vigesimocuarta edición del Festival de Teatro Contemporáneo Encuentros, que organiza el Teatro Victoria de Santa Cruz de Tenerife, afronta su tercer fin de semana con dos propuestas que plantean “preguntas incómodas y necesarias”.
La cita de hoy viernes (19.30 horas) está protagonizada por la compañía tinerfeña Mómerat Teatro, que escenificará Pensé que mi vida iba a ser distinta. Tal y como recoge su sinopsis, “la llegada de un chico enigmático a un destartalado piso compartido sacude a los jóvenes personajes y los obliga a afrontar sus frustraciones”. Se trata de “una historia sobre sueños rotos y sobre la necesidad del otro”, escrita por Joel Hernández, quien también asume la dirección.
Para mañana sábado y el domingo se ha programado Manual para follarse a un macho con vagina, de la compañía madrileña Cráter, con autoría, dirección e interpretación de Pablo Alamá. El montaje es definido como “un monólogo de autoficción que usa el humor y la ironía para hackear la masculinidad, reivindicar la vivencia trans y mandarte a casa con menos prejuicios y más preguntas”. Las dos funciones comienzan a las 19.30 horas. Además, tras la representación de este sábado habrá un coloquio moderado por la artista y activista queer por los derechos trans Vivien Déniz.
El Festival Encuentros cuenta con el patrocinio de los gobiernos de España y Canarias, el Cabildo de Tenerife y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, además del apoyo de la Red de Teatros Alternativos.