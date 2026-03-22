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Muere un motorista tras colisionar con la mediana de la autopista en Las Palmas de Gran Canaria

El accidente se ha producido en la avenida Marítima, a la altura del parque Santa Catalina
Motorista herido
Un motorista ha fallecido este domingo tras colisionar con la mediana de la autopista en Las Palmas de Gran Canaria. / DA
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Un motorista ha fallecido este domingo tras colisionar con la mediana de la autopista en Las Palmas de Gran Canaria.

El accidente se ha producido en torno a las 18.44 horas en la avenida Marítima, a la altura del parque Santa Catalina con dirección sur, informa el área de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

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El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 recibió varias alertas sobre la colisión de un motorista, por lo que activó de inmediato una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, así como a la Policía Local, para asegurar la zona e instruir las diligencias.

Cuando llegó al lugar del suceso, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre al presentar lesiones incompatibles con la vida.

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