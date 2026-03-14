Muere Wolfredo Wildpret, figura clave en la defensa de la naturaleza canaria

El científico canario Wolfredo Wildpret de la Torre (Santa Cruz de Tenerife, 1933) falleció este viernes a los 92 años de edad. El botánico tinerfeño, catedrático y profesor emérito de la Universidad de La Laguna (ULL), obtuvo en 2011 el Premio Canarias de Investigación y en 2019 recibió el Premio Taburiente de la Fundación DIARIO DE AVISOS. Entre otros reconocimientos, años antes, en 2003, había sido distinguido como doctor honoris causa en Ciencias Naturales por la Universidad Leibniz de Hannover, en Alemania.
Nada más conocerse la noticia, desde la Universidad de La Laguna lamentaron el fallecimiento de uno de sus “más celebrados investigadores”, pues con su trabajo aportó contribuciones “fundamentales” al estudio de la flora canaria, lo que permitió un mayor conocimiento de los ecosistemas insulares en el exterior. “Fue un ejemplo de universitario en su sentido más amplio; más allá de sus labores científicas y docentes, tuvo una importante actividad en la sociedad, participando en numerosas instituciones y mostrando un gran compromiso cívico que vehiculó en la causa del activismo ecológico”, recordaron.
Licenciado y doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid con la calificación de sobresaliente cum laude y Premio Extraordinario de Licenciatura, Wolfredo Wildpret fue catedrático y posteriormente profesor emérito de la ULL, institución en la que trabajó durante 36 años hasta su jubilación, en 2003.
Fue socio fundador y primer presidente de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), surgida en 1971
Además de los reconocimientos ya mencionados, en 1998 obtuvo el Premio César Manrique de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y, veinte años más tarde, en 2018, recibió el Premio Reinhold Tüxen de la Asociación Alemana de Geobotánica, una distinción que se concede a investigadores internacionales destacados en el ámbito de la botánica.
En su caso, el principal campo de investigación fue la creación de diversas líneas enfocadas al estudio taxonómico y sintaxonómico de la flora y vegetación de Canarias. Asimismo, en su carrera académica queda su participación en más de 50 proyectos de investigación y cualificados trabajos, entre los que sobresalen los básicos para la delimitación de buena parte de los espacios naturales protegidos de Canarias, más de 40 memorias de licenciatura dirigidas, entre ellas seis de las universidades alemanas de Hannover y Erlangen, la dirección de 20 tesis doctorales y más de 200 artículos científicos publicados.
EL CONOCIMIENTO
Tras formarse en Madrid y regresar a Tenerife en 1960, participó en la creación de la sección de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias de la ULL. A él se debe la implantación en la universidad lagunera de los estudios fitosociológicos y una escuela de docentes y profesionales que ha contribuido al conocimiento de la flora y de la vegetación insular.
De forma paralela, pero como otra vertiente de una misma pasión, fue socio fundador y primer presidente del grupo ecologista ATAN (Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza), surgido en 1971, destacando por su labor en defensa de la biodiversidad canaria y colaborando además con otros colectivos ecologistas.
En 2003 fue nombrado doctor ‘honoris causa’ en Ciencias Naturales por la Universidad Leibniz de Hannover
También presidió el grupo de trabajo de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Plan Estratégico de Tenerife y fue miembro del Consejo Asesor del Jardín Canario Viera y Clavijo. Desde 1983 formó parte del Patronato del Parque Nacional del Teide. Asimismo, era miembro del Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria, del Colegio Oficial de Biólogos y de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Además, perteneció al Instituto de Estudios Canarios de La Laguna y era miembro asesor de la Fundación César Manrique.
ACADÉMICO
Académico de número de la Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife y correspondiente de la Academia Nacional de Medicina, fue académico fundador de la Academia Canaria de Ciencias y académico de número de la Academia Canaria de la Lengua.
“Le despedimos con profunda tristeza, pero con la certeza de que su legado perdurará entre todas las personas que le hemos conocido. Sabemos el gran amor que sentía por la profesión farmacéutica que también comparte su hija Alicia. A ella y a su familia la acompañamos en el dolor”. Así se manifestó ayer Carlos Díaz, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, al compartir el pesar de la entidad por la muerte de Wolfredo Wildpret, cuyo padre, Luis Wildpret Álvarez, la presidió durante 17 años.
“Lamento la pérdida de Wolfredo Wildpret, uno de los grandes investigadores de nuestro archipiélago. Premio Canarias de Investigación y todo un referente de la Universidad de La Laguna. Dedicó su vida al estudio y la defensa de la biodiversidad de nuestras islas. Su legado científico permanecerá como referencia para las generaciones futuras. Mis condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad científica. Descanse en paz”, escribió el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en la red social X.
“Despedimos a Wolfredo Wildpret -manifestó Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife-, uno de los científicos que más ha contribuido a conocer, estudiar y proteger la riqueza natural de Canarias. Su trabajo como botánico, investigador y docente marcó un antes y un después en el conocimiento de nuestra flora y de los ecosistemas insulares”. “Su legado permanecerá en el conocimiento que nos deja, en las personas que formó y en la conciencia ambiental que ayudó a construir en nuestra sociedad”, agregó.
“Defensor apasionado de la biodiversidad de nuestras islas, me quedo con una frase suya que nos hace reflexionar: ‘La educación es la herramienta más importante contra la destrucción del medio ambiente”, escribió en X Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y expresidente del Gobierno canario.
“Su pasión por la flora del Archipiélago y su legado como investigador y profesor en la ULL, estoy seguro, inspirará a generaciones”, apuntó, también en X, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez.