Museos de Tenerife se une a la Hora del Planeta 2026

Museos de Tenerife se suma un año más a la iniciativa internacional la Hora del Planeta, promoviendo un gesto simbólico de sensibilización frente a la crisis climática mediante el apagado de la iluminación de dos de sus centros: el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) y el Museo de la Ciencia y el Cosmos (MCC). La acción tendrá lugar esta noche de sábado, de 20.30 a 21.30 horas.
La iniciativa busca concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de actuar ante los efectos del cambio climático, cada vez más visibles a través de fenómenos como olas de calor intensas, sequías prolongadas o lluvias torrenciales. En este contexto, Museos de Tenerife busca afianzar su papel como espacio de divulgación y reflexión sobre los grandes retos ambientales actuales.
El consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, destaca que “acciones de este tipo permiten visibilizar el compromiso de las instituciones públicas con la sostenibilidad y la protección del entorno, al tiempo que invitan a la ciudadanía a implicarse activamente en la defensa del planeta”. A su vez, recuerda la importancia que tienen los museos, “pues desempeñan un papel clave en la sensibilización y educación ambiental de la sociedad”.
Otras áreas e instituciones del Cabildo se suman a esta acción simbólica. Por ello, el consejero pide a todos los municipios que se unan a esta experiencia para mostrar su compromiso con el medio ambiente. Las personas interesadas en ampliar la información pueden hacerlo a través del enlace web https://www.museosdetenerife.org/blog/museos-de-tenerife-se-suma-a-la-hora-del-planeta-2025/.