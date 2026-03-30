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En estado grave un niño de 2 años tras sufrir un ahogamiento en la piscina de un hotel en Canarias

El suceso ha tenido lugar a las 10.00 horas de este lunes
En estado grave un niño de 2 años tras sufrir un ahogamiento en la piscina de un hotel en Canarias
En estado grave un niño de 2 años tras sufrir un ahogamiento en la piscina de un hotel en Canarias. | DA
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Un niño de 2 años ha sido trasladado al hospital en estado grave tras sufrir un ahogamiento sobre las 10.00 horas de este lunes en la piscina de un complejo hotelero del municipio de Pájara (Fuerteventura).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, fue una llamada desde la recepción del propio hotel la que alertó de que habían sacado del agua a un menor de edad con síntomas de ahogamiento y que precisaba asistencia.

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Una vez que el Servicio de Urgencias Canario (SUC) llegó al lugar, asistió al pequeño de posibles signos de ahogamiento de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local colaboraron en el incidente y elaboraron los informes pertinentes.

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