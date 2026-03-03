Ya es oficial: Tenerife contará con una nueva zona de acampada y autocaravanas

Tenerife contará con una nueva zona de acampada y también para autocaravanas, en concreto, en el espacio que ocupaba la antigua fábrica de producción de agua embotellada El Pinalito, en el municipio de Vilaflor y dentro del Parque Natural de la Corona Forestal.
El pleno del Cabildo aprobó por unanimidad, el pasado viernes, el expediente relativo a la insularización de la actividad económica correspondiente a la prestación del servicio de camping en este espacio. Así como para la creación de una comisión “que pueda traer, en el plazo lo más breve posible, un estudio que analice todas las condiciones, tanto desde el punto de vista jurídico, financiero, como social, a la hora de apostar por una u otra modalidad de gestión”, según explicó durante el pleno el director insular de Medio Natural, Pedro Millán.
Fue en 2004 cuando cesó la actividad de la fábrica de El Pinalito, en los años posteriores las instalaciones fueron cedidas al Cabildo y, con la aprobación en 2012 del Plan Rector de Uso y Gestión de Corona Forestal, se decidió el destino de dicho enclave, especialmente adecuado para su uso alojativo y la pernocta (albergue y zona de acampada), según recordó la consejera insular de Medio Natural, Blanca Pérez, en declaraciones posteriores.
El pasado 2025, “se iniciaron los trámites para proceder a la demolición de las antiguas instalaciones de El Pinalito, cuyas obras fueron adjudicadas por un importe de 453.786,83 euros y que han quedado finalizadas en febrero”, explicó Blanca Pérez. La superficie de la parcela catastral es de 7.020 metros cuadrados, de los que la edificación ocupaba 2.836, apuntó.
A la par, añadió, “se procedió a la contratación de un anteproyecto que definiera las actuaciones principales para convertir el solar en una zona de acampada o camping para autocaravanas”.
A este respecto, en dicho anteproyecto “se prevé la instalación de un total de 35 parcelas, aptas para la acampada con tiendas o para su uso con autocaravanas, servicios públicos, recepción, zonas verdes, cafetería y la instalación de zonas de evacuación de aguas para las autocaravanas, en una superficie total de 4.800 metros cuadrados”, explicó la consejera. Además, se prevé un sistema para la captación de energía fotovoltaica, que permita el funcionamiento aislado de las instalaciones asociadas a esta zona y que garantice el correcto suministro eléctrico a las mismas.
A partir de ahora, el Cabildo “procederá a estudiar las diferentes opciones de explotación de la futura zona, priorizando la posibilidad de que se ejecute a través de una concesión de obra pública, para que pueda ser gestionado directamente por alguna empresa especializada”, señaló Pérez, quien apuntó que el objetivo es que el proyecto pueda salir a licitación en el segundo semestre de este año.
En el pleno, Pedro Millán calificó este proyecto de “inédito” porque “es la primera vez en la historia de estos espacios naturales que se va a desarrollar un camping en zona arbolada, en un espacio natural limítrofe con el Parque Nacional del Teide”.