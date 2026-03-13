Arico refuerza la vigilancia tras la ola de robos

Los ayuntamientos de Arico y Fasnia aseguran que en los últimos días no se han registrado nuevos robos ni intentos de asalto, después de la oleada de incidentes que semanas atrás afectó a Las Eras y Los Roques, y que generó una creciente preocupación entre los vecinos.
La investigación policial permitió realizar la detención de dos de los infractores en medio de su plan de huida por el Aeropuerto del Sur y llevando a consigo relojes, anillos, colgantes y dinero en efectivo, sustraído en los robos.
La concejala de Seguridad de Arico, Olivia Delgado, trasladó un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y atribuyó la situación al refuerzo de la vigilancia desplegado en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. “Está dando sus frutos, pero no vamos a bajar la guardia”, subrayó. Según detalló, “la Policía Local y la Guardia Civil siguen trabajando de la mano, con patrullas constantes y coordinados”.
El consistorio ha solicitado al Ejecutivo autonómico que la Policía Canaria dé un salto en las labores de seguridad local, en virtud del convenio suscrito hace más de un año. “Necesitamos que se refuercen los servicios en el Sur ”, señaló.