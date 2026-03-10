‘Óscar Domínguez gráfico’ se despide con conferencias y una visita guiada

TEA Tenerife Espacio de las Artes clausura el domingo Óscar Domínguez, gráfico, una exposición que profundiza en la prolífica pero a veces inexplorada producción del artista surrealista en el ámbito de la ilustración y el grabado. Con motivo del cierre de la muestra, comisariada por Jorge Rodríguez de Rivera e Isidro Hernández, se celebrará una jornada de clausura que propone un recorrido intelectual por las alianzas entre la imagen y la palabra que marcaron la carrera de Domínguez.
PAUL ÉLUARD
La jornada abordará el alcance de la trayectoria de Óscar Domínguez en el terreno de la obra gráfica, una tarea que compaginó con la pintura y la creación de objetos de funcionamiento simbólico a lo largo de su vida artística.
La agenda comenzará a desplegarse con la intervención del poeta y ensayista francés Christophe Dauphin (12.00 horas), quien desgranará en la ponencia Trayectoria poética de Paul Éluard la estrecha relación entre Domínguez y el poeta galo. Por la tarde (16.30 horas), el comisario Jorge Rodríguez de Rivera impartirá la conferencia La obra gráfica de Óscar Domínguez. A ella le seguirá (17.30 horas) la del también comisario Isidro Hernández Gutiérrez, que disertará acerca de los Apuntes sobre el dibujo de Óscar Domínguez: los libros ilustrados. Finalmente, se realizará una visita guiada (19.00 horas) a la exposición, seguida del acto oficial de clausura, ofreciendo al público una última oportunidad de disfrutar de esta cuidada selección de obras.
La exposición se centra en la obra gráfica de Óscar Domínguez (Tenerife, 1906-París, 1957), entendida como el conjunto de series limitadas de obras originales producidas a través de la reproducción de una matriz, y la integran ejemplos notables realizados a lo largo de toda su trayectoria.