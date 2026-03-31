Es oficial: la UE exige pasaporte para perros y gatos con multas de hasta 50.000 euros

La Unión Europea ha reforzado el control sobre los animales de compañía mediante una nueva normativa que entrará en vigor este mes de abril. El objetivo central de esta medida es mejorar la seguridad y la trazabilidad en los desplazamientos entre países comunitarios, afectando a millones de propietarios que viajan con sus mascotas.
A partir del próximo 22 de abril será estrictamente obligatorio que todos los perros y gatos dispongan de un pasaporte europeo individual para realizar desplazamientos sin fines comerciales, como vacaciones o visitas familiares, dentro de la Unión. Este requisito se enmarca en el Reglamento (UE) 2016/429 y su actualización aprobada en enero de 2026.
El documento funciona como una ficha técnica completa del animal que incluye:
- Número de microchip.
- Identidad del propietario.
- Historial completo de vacunación.
- Tratamientos veterinarios recibidos.
Requisitos sanitarios
En el caso de España, el impacto de esta norma es limitado, ya que la mayoría de los animales ya cuentan con este documento vinculado al microchip obligatorio. Sin embargo, para viajar fuera de las fronteras nacionales, se deben revisar los siguientes requisitos adicionales:
- Vacuna contra la rabia: Obligatoria y administrada al menos 21 días antes del trayecto.
- Desparasitación específica: Tratamiento contra Echinococcus multilocularis entre uno y cinco días antes de cruzar la frontera.
- Edad mínima: El animal debe tener al menos 12 semanas de vida.
- Certificado de salud: El veterinario deberá acreditar que el animal se encuentra en buen estado.
Sanciones y consecuencias de incumplimiento
La normativa busca combatir el tráfico ilegal de mascotas y prevenir la propagación de enfermedades.
No cumplir con estos requisitos puede acarrear consecuencias graves para el propietario y el animal. Las autoridades pueden impedir el acceso al país de destino, decretar la cuarentena o devolver al animal a su lugar de origen.
En el ámbito económico, las sanciones en España son severas. La falta de identificación —directamente ligada a la posesión del pasaporte— se considera una infracción grave con multas que oscilan entre los 10.001 y los 50.000 euros.
La medida solo afecta a viajes internacionales; el día a día de quienes no salgan de su país con su mascota no experimentará cambios.