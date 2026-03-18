Llega lo peor de la borrasca Therese: Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, confirma el riesgo en Canarias este jueves

Canarias se prepara para recibir lo peor de la borrasca Therese. Según la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el archipiélago experimentará un empeoramiento crítico de las condiciones meteorológicas a partir de este jueves, con fenómenos que incluyen vientos huracanados, lluvias intensas y nevadas copiosas en las cumbres.
Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, ha confirmado que, aunque los efectos de la borrasca ya se notan en forma de cielos nubosos, será mañana cuando el sistema descargue toda su fuerza sobre las Islas.
El viento se convertirá en el factor más adverso, con rachas de entre 90 y 100 kilómetros por hora, afectando principalmente a las zonas altas y áreas expuestas al suroeste.
Riesgo por escorrentía
Uno de los puntos más críticos de la previsión de Del Campo se centra en la escorrentía. La Aemet pide “mucha precaución porque podrían bajar los barrancos con mucha agua”, debido a que se esperan precipitaciones localmente fuertes y persistentes.
Estas lluvias vendrán acompañadas de un fuerte temporal de mar en las islas occidentales, con olas que superarán los 4 y 5 metros de altura.
Ante esta situación, las autoridades recomiendan encarecidamente evitar acercarse a la costa y extremar la vigilancia ante la posible caída de ramas, árboles u otros objetos en la vía pública debido a la fuerza del viento.
Nieve copiosa, tormentas y granizo
El desplome térmico será otra de las claves de la jornada. Se prevé que la cota de nieve baje hasta los 1.800 metros, lo que podría dejar nevadas de carácter copioso en las cumbres más altas de las islas montañosas.
De cara al viernes, la previsión de Rubén del Campo indica que las lluvias seguirán siendo abundantes, especialmente en las islas occidentales como La Palma, donde las acumulaciones serán “importantes” y podrían venir acompañadas de tormentas y granizo.
Aunque las temperaturas iniciarán un ligero ascenso de cara al fin de semana, la inestabilidad y las precipitaciones intensas continuarán marcando la meteorología en Canarias durante los próximos días.
Avisos activos jueves 19 y viernes 20
Lluvias y tormentas
- Jueves: Avisos por acumulados de 80 mm en 12 horas en La Palma y Tenerife (especialmente vertiente suroeste). En La Gomera y El Hierro se esperan hasta 60 mm. Probabilidad de tormentas aisladas con granizo menudo en las islas occidentales.
- Viernes: El riesgo aumenta a nivel naranja (importante) en La Palma y Tenerife, con acumulados de hasta 100 mm en 12 horas, afectando principalmente a medianías y zonas altas orientadas al sur y oeste.
Viento: riesgo Importante
- Jueves: Rachas de 90 a 100 km/h en cumbres de La Palma, Tenerife (cumbres centrales y norte) y Gran Canaria. En el resto de las islas y zonas metropolitanas, las rachas oscilarán entre los 70 y 80 km/h.
- Viernes: Se mantiene el riesgo importante con rachas de 90 km/h en el norte de Tenerife, cumbres de Gran Canaria y La Palma hasta media tarde.
Nieves copiosas
- Cota: Situada entre los 1.800 y 1.900 metros.
- Espesores: Se esperan acumulaciones de al menos 2 cm en 24 horas, pudiendo ser muy superiores en zonas por encima de los 2.000 metros en Tenerife y La Palma durante ambas jornadas.
Fenómenos costeros
- Jueves: Peligro importante en el litoral oeste de La Palma y El Hierro con mar combinada de 5 a 6 metros. En el resto de costas, olas de 4 a 5 metros y viento fuerza 7.
- Viernes: Se mantiene la mar combinada de hasta 6 metros en el oeste de La Palma y El Hierro. Vientos del suroeste de hasta 61 km/h en las fachadas litorales expuestas.