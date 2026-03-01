Persecución de película en La Laguna: intentan embestir a la policía y acaban empotrados contra una casa

La pasada madrugada en La Laguna pareció sacada de un guion de acción. Agentes de la Policía Local protagonizaron una peligrosa persecución en el entorno de La Verdellada que terminó con un vehículo robado empotrado contra una vivienda y dos personas detenidas.
Una huida en sentido contrario y maniobras suicidas
Todo comenzó cuando una patrulla detectó a un vehículo circulando a gran velocidad y en sentido contrario por varias calles del barrio. Tras ser localizado inicialmente estacionado en la calle La Fajana, los ocupantes, al verse descubiertos, regresaron al interior del coche y emprendieron una huida desesperada.
Durante el trayecto, los infractores no solo pusieron en riesgo a los vecinos, sino que realizaron peligrosas maniobras de frenado brusco con la clara intención de provocar una colisión contra el coche patrulla. La huida terminó de forma violenta en el cruce de las calles La Fajana y El Drago, donde el vehículo colisionó contra otro coche estacionado, provocando un efecto dominó que causó daños en una vivienda y en un tercer automóvil.
Dos detenidos y un error fatal: el móvil olvidado
Tras el impacto, los tres ocupantes abandonaron el vehículo para huir a pie. Los agentes lograron dar caza a dos de ellos, quienes pasaron a disposición policial tras recibir atención sanitaria por contusiones leves.
Sin embargo, el tercer implicado logró escapar por un barranco próximo, aunque cometió un error que facilitará su detención: olvidó su teléfono móvil dentro del coche robado. El dispositivo contiene toda su información personal, por lo que su identificación y localización son cuestión de tiempo.
El vehículo implicado figuraba en las bases de datos con una denuncia vigente por apropiación indebida. Por su parte, los dos policías encargados del servicio sufrieron pequeñas contusiones debido a los impactos durante la persecución, aunque su estado no reviste gravedad.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, ha felicitado públicamente a los agentes por su “serenidad y sentido del deber” en una intervención de alto riesgo que, gracias a su profesionalidad, evitó consecuencias personales mayores para los vecinos de la zona.