El hangar del Air Force One idea el polideportivo de María Jiménez

El barrio de María Jiménez concentra en la actualidad tres de las grandes obras que ejecuta el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: la construcción de 37 nuevas viviendas sociales, la remodelación del antiguo colegio como sede de la murga infantil Sofocados y el futuro espacio deportivo y de ocio que, además, será la primera instalación “abierta y cubierta” del municipio. Un diseño sobre una parcela de 2.926 m2 que, además, se inspira en el hangar del avión del presidente de los Estados Unidos, el Air Force One.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, junto al concejal de Obras, Javier Rivero, y las ediles de Deportes y distrito Anaga, Alicia Cebrián y Gladis de León, respectivamente, visitaron ayer las obras del nuevo polideportivo, el cual se prevé finalizar el próximo septiembre tras una inversión que supera los 1,7 millones. “La idea es que no solo se venga a jugar a fútbol o al baloncesto, sino que sea un espacio de continua actividad para toda la familia en una infraestructura que, aparte de las canchas, tendrá una zona infantil, otra de calistenia y otra para bochas”, detalló el regidor.
Bermúdez hizo hincapié en que “con esta obra estamos saldando una deuda con los vecinos, que podrán disfrutar de un polideportivo que generará sombra o protegerá de la lluvia y, en el que a su vez, se podrán celebrar actividades complementarias culturales o de ocio”.
Por su parte, Javier Rivero detalló que las obras del polideportivo comenzaron en junio de 2025 y, aunque deberían haber finalizado un año después, “problemas con el suministro del material, que viene de camino desde Francia, nos ha obligado a retrasar el plazo de entrega hasta septiembre”.
Asimismo, el edil recalcó que es una actuación en la que se combinan espacios para el deporte con zonas polivalentes y verdes y otras de esparcimiento, dotándolo de rampas accesibles flanqueadas por muros de piedra y gradas. Un proyecto “innovador” en cuanto al diseño de la gran cubierta acústica, que a punto de cubrirse ya se alza sobre un gran arco central que evoca, además, los invernaderos de la zona alta de María Jiménez.