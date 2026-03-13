El CD Tenerife busca en Balaídos un paso casi definitivo hacia Segunda

En un estadio de Primera División, el CD Tenerife disputa esta noche el partido más esperado de la temporada. Probablemente también el más determinante. Si los blanquiazules son capaces de derrotar esta noche al Celta Fortuna en Balaídos, la diferencia en la clasificación sería de 13 puntos, más el golaverage.
Con 14 créditos de ventaja a falta de diez jornadas, que sería lo restase de temporada, los de Álvaro Cervera tendrían en el bolsillo el 90% del ascenso a Segunda División. El escenario más esperado de la temporada y el único rival que le ha hecho sombra durante toda la campaña esperan al indiscutible líder de Primera RFEF. No va más, señores.
Lo cierto es que no llega en su mejor momento el Tenerife a la cita crucial del curso. El cuadro tinerfeñista ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, sumando seis de quince puntos posibles. “El equipo está un poco atascado, pero seguimos siendo fiables, aunque no tan contundentes como antes”, concedió ayer el entrenador blanquiazul, quien espera que su equipo regrese a su mejor versión partiendo desde la defensa. “He incidido en la portería a cero porque hemos ganado partidos que no hemos merecido. Por eso, he priorizado en la defensa. En las jugadas donde recibimos ciertos goles evitables sí he hecho hincapié”, añadió el preparador blanquiazul, quien sigue sin poder contar con el capitán.
Aitor Sanz no ha entrenado ni un solo día esta semana y se pierde la cita en el feudo gallego. “No está mal ni se ha roto nada, pero tampoco se encuentra bien. Nota tirantez en la pierna y siente que si fuerza se rompe”, dijo Cervera al respecto, quien añadió que tampoco estará Fran Sabina, quien el pasado disputó el derbi de filiales.
La buena noticia para el míster es que recupera a Fabricio, que se perdió la cita del pasado sábado frente al Lugo por sanción. El brasileño volverá al once inicial casi con total seguridad, por lo que el canterano Ulloa volverá a partir desde el banquillo.
De hecho la formación titular está bastante clara en la mente de Cervera, quien solo podría tener la duda de a quién poner en el lado derecho del medio. Noel López y Alassan son los dos favoritos para ocupar ese puesto, pero Cervera podría recuperar en este cita a Cris Montes, quien será la principal novedad de la lista de jugadores convocados.