El PSOE acusa al presidente Clavijo de falso triunfalismo tras el nuevo suspenso de Canarias en dependencia

La secretaria de Dependencia del PSOE Canarias y también senadora, Marta Arocha, ha lamentado que esta comunidad siga presentando “uno de los peores sistemas de dependencia de toda España”, pese “al discurso triunfalista de Coalición Canaria y del Partido Popular que escuchamos hace unos días en el último Debate de la Nacionalidad Canaria”.
La dirigente socialista ha subrayado que son los datos oficiales los que “desmontan” al Ejecutivo canario, tal y como prueba el último dictamen del Observatorio de la Dependencia de los Servicios Sociales, que vuelve a suspender a Canarias con una calificación de 4,5 sobre 10. “En la misma semana en la que el presidente Fernando Clavijo dijo que la dependencia iba muy bien, los datos oficiales afirman exactamente lo contrario”, ha dicho.
El informe sitúa a Canarias en los últimos puestos del sistema estatal y revela, ha apuntado Arocha, “algunos de los indicadores más preocupantes del país”. Entre ellos, las islas registran la peor tasa de limbo de toda España, con un 28,6% de personas en situación de dependencia que tienen reconocido su derecho pero todavía no reciben ninguna prestación.
Además, Canarias mantiene la lista de espera más alta del país, con 22.023 personas pendientes de atención, lo que supone una tasa de espera del 27,79%, también la más elevada del sistema. Para Arocha, estas cifras reflejan “un fracaso evidente de la gestión del Gobierno autonómico en una política pública esencial para miles de familias”.
El dato más duro: fallecidos en espera
La dirigente socialista ha destacado especialmente el dato más duro del informe: 2.202 personas fallecieron en Canarias durante 2025 esperando recibir una prestación o servicio de dependencia, pese a tener ya reconocido su derecho. “Estamos hablando de personas que murieron sin que la administración cumpliera con una obligación que ya estaba reconocida por ley”, ha afirmado.
El Observatorio también advierte de un empeoramiento de otros indicadores. En el último año 4.380 personas más han pasado a engrosar el llamado limbo de la dependencia, mientras que más de una quinta parte de las salidas de la lista de espera se deben a fallecimientos, una situación que, según Arocha, “retrata con crudeza la gravedad del problema”.
A ello se suma un déficit estructural de financiación y servicios. Canarias invierte un 22% menos por persona dependiente que la media nacional y presenta la cobertura más baja del país, con solo 29,14 prestaciones por cada 1.000 habitantes. Además, más del 75% de las nuevas prestaciones concedidas son ayudas económicas, en lugar de servicios profesionales como centros de día o atención domiciliaria.
“Frente al discurso triunfalista de Coalición Canaria y del Partido Popular, la realidad es clara: Canarias sigue teniendo uno de los peores sistemas de dependencia de toda España”, ha insistido Arocha, quien ha reclamado al Ejecutivo autonómico “un cambio urgente de rumbo, más inversión pública y un refuerzo real de los servicios que necesitan las personas dependientes y sus familias”.