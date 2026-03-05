Mucho más que nieve: qué puedes hacer (y qué no) en el Teide tras su reapertura

La reapertura de los accesos al Parque Nacional del Teide tras el cierre preventivo por hielo y nieve en las carreteras vuelve a permitir las visitas a uno de los espacios naturales más emblemáticos de Canarias. Este enclave volcánico, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2007, alberga además el punto más alto de España, el Teide, con 3.715 metros de altitud.
El parque recibe visitantes durante todo el año, por lo que las autoridades recuerdan la importancia de disfrutar del entorno de forma responsable, respetando los senderos señalizados y las normas de conservación de este espacio protegido.
Uno de los accesos más regulados es el sendero que conduce al pico del Teide desde La Rambleta, cuya entrada está limitada mediante permisos y reserva previa. Debido a la alta demanda, las listas de espera pueden alcanzar entre tres y cuatro meses, por lo que se recomienda planificar la visita con suficiente antelación.
Actividades que se pueden hacer en el Parque Nacional del Teide
El parque ofrece numerosas opciones para descubrir su paisaje volcánico y su biodiversidad única.
Senderismo. El espacio natural cuenta con 41 senderos señalizados que suman más de 190 kilómetros de recorrido, atravesando coladas volcánicas, cráteres y paisajes de gran valor geológico.
Centros de visitantes. Los visitantes pueden obtener información sobre el parque y sus ecosistemas en los centros de Cañada Blanca, El Portillo y Telesforo Bravo, este último situado en el casco urbano de La Orotava.
Jardín Botánico de El Portillo. Este espacio permite conocer especies vegetales adaptadas a las condiciones climáticas extremas del Teide, donde las plantas deben soportar altas temperaturas durante el día y heladas nocturnas.
Museo Etnográfico Juan Évora. Ubicado en el interior del parque, muestra elementos vinculados a la vida tradicional en las Cañadas del Teide.
Jardín de flora autóctona Juan Acosta Rodríguez. Situado en La Orotava, reúne especies propias del entorno natural del parque.
Red de miradores. El parque cuenta con numerosos puntos panorámicos desde los que contemplar el paisaje volcánico y, en días despejados, vistas hacia distintos puntos de la Isla. En muchas ocasiones, el conocido mar de nubes queda a los pies del Teide, generando uno de los paisajes más característicos de Tenerife.
Un entorno único en Canarias
El Parque Nacional del Teide es uno de los espacios naturales más visitados de España y destaca por su extraordinaria diversidad geológica y biológica. Sus paisajes volcánicos, formados por cráteres, coladas de lava y formaciones rocosas singulares, conviven con especies vegetales que han evolucionado para sobrevivir a las condiciones extremas de altitud.
Las autoridades insisten en la importancia de no salirse de los senderos, evitar recoger piedras o plantas y respetar las indicaciones del parque, especialmente tras episodios meteorológicos como la reciente borrasca Regina que obligó a cerrar los accesos por hielo y nieve.