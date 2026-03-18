Bañistas de Las Teresitas se quejan de la aparición de espuma en el agua

Varios usuarios de la playa de Las Teresitas se quejaron ayer del aspecto que presentaba el agua, con una especie de espuma blanquecina que se extendía por distintos puntos de la zona de baño.
Uno de ellos incluso nos envió algunas fotografías donde se aprecian esas manchas que podrían tener su origen en alguna descarga de un barco, según se comentaba en la playa.
La verdad es que la imagen no invita precisamente a darse un chapuzón. Se entiende que algunos cambiaran el baño por un paseo.
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