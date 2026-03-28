Ramiro Rosón presenta esta tarde su nuevo poemario: ‘Polen de estrellas’

La Poeteca de Canarias, el espacio dedicado a la divulgación poética ubicado en La Laguna, continúa con su programación cultural con la presentación de Polen de estrellas, el nuevo libro del poeta tinerfeño Ramiro Rosón. El acto tendrá lugar este sábado, a partir de las 19.00 horas, en el quiosco del Parque Javier Fernández Quesada (antiguo Parque Los Dragos) y será presentado por la poeta, filóloga y gestora cultural Covadonga García Fierro.
Polen de estrellas, publicado por el sello asturiano BajAmar, es un poemario que traza un viaje desde la superficie terrestre hasta los confines del universo conocido. A lo largo de sus páginas, el autor combina ciencia, mito y mística para explorar la condición humana desde una perspectiva cósmica, alternando la voz de un cosmonauta con la de otros personajes que meditan sobre la fragilidad de la existencia, la memoria y el anhelo de infinito.
El título vertebra un itinerario que comienza en el origen de la vida y se adentra en un recorrido por cuerpos celestes y realidades especulativas que llevan al lector desde la Tierra y la Luna hasta exoplanetas imaginarios.