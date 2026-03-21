Rescatado el ciclista y campeón olímpico Remco Evenepoel tras dos días atrapado en el Teide por la nieve

El ciclista belga Remco Evenepoel ha logrado abandonar el Teide tras permanecer dos días atrapado por la nieve. El doble campeón olímpico, que realizaba un entrenamiento de altura, necesitó una escolta policial para descender hasta el aeropuerto.
Su participación en la Volta a Catalunya 2026 peligró seriamente por los efectos de la borrasca Therese.
La odisea del líder del Red Bull-BORA-hansgrohe comenzó el pasado jueves. El corredor se encontraba alojado en el Parador de Las Cañadas del Teide realizando un stage de preparación.
La fuerte nevada y las placas de hielo bloquearon todos los accesos al Parque Nacional. “Llevamos dos días atrapados en el Teide por la nieve. Nadie puede subir ni bajar”, relató su pareja, Oumi Rayane, en redes sociales.
La situación generó una gran incertidumbre en el entorno del ciclista. Evenepoel tenía previsto volar a Barcelona este sábado para iniciar la competición el lunes 23 de marzo. Sin embargo, el cierre total de las carreteras por parte del Cabildo de Tenerife impedía cualquier movimiento por medios convencionales. Ante el bloqueo, el equipo incluso valoró la posibilidad de contratar un helicóptero para el rescate.
Finalmente, la intervención de las fuerzas de seguridad resultó determinante. Una patrulla de la policía escoltó el vehículo del corredor durante el descenso por las vías afectadas por el temporal.
El operativo permitió que el deportista superara las zonas de mayor altitud, donde los espesores de nieve en el Teide alcanzan los 20 centímetros.