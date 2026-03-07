Rescate de emergencia en el Teide: una mujer, evacuada en helicóptero desde el mirador

Un importante despliegue de los servicios de emergencia ha tenido lugar este mediodía en el Parque Nacional del Teide, dentro del término municipal de La Orotava.
Una mujer de 60 años ha tenido que ser rescatada por el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) tras sufrir un accidente mientras practicaba senderismo en una de las zonas más transitadas del parque.
El incidente se registró en las inmediaciones del mirador de La Ruleta.
Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, la alerta se recibió minutos antes de las 14:00 horas, activando de inmediato un complejo protocolo de salvamento dada la orografía del terreno y la necesidad de una evacuación rápida.
Intervención del helicóptero del GES y Cruz Roja
Tras recibir el aviso, el 112 coordinó la intervención de diversos efectivos. Los primeros en llegar a la zona fueron los miembros del Equipo de Respuesta Inmediata en Montaña (ERIE) de Cruz Roja, activados a través del Consorcio de Bomberos de Tenerife.
Estos efectivos prestaron la primera asistencia sanitaria a la mujer, estabilizándola en el lugar de la caída antes de proceder a su extracción.
Dada la localización de la herida, se determinó que la vía aérea era la más eficaz para el traslado. Los rescatadores del helicóptero del GES realizaron una maniobra de apoyo parcial en el terreno para facilitar el acceso a la víctima y proceder a su izado de forma segura.
Traslado al Hospital Universitario de Canarias
Una vez asegurada a bordo de la aeronave, la senderista fue trasladada directamente al Aeropuerto Tenerife Norte. En las instalaciones aeroportuarias esperaba una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que completó el traslado por carretera hasta el Hospital Universitario de Canarias (HUC).
Según la valoración inicial proporcionada por el personal sanitario del SUC, la afectada presenta un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones posteriores.
En la zona del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que colaboraron en las labores de gestión de la emergencia.