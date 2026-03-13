Un hombre en estado grave tras un incidente en la costa de Mogán: escoltado de urgencia al hospital

Un hombre de 55 años se encuentra en estado grave tras haber sido rescatado del agua este viernes en la Playa de Mogán, en Gran Canaria. El afectado presentaba un traumatismo craneal y signos evidentes de ahogamiento en el momento de ser atendido por los servicios de emergencia.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112) del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 16:08 horas. Según el aviso inicial, un grupo de personas había logrado rescatar del mar a un hombre que se encontraba en estado inconsciente. Las primeras informaciones apuntan a que el afectado cayó al mar desde una zona de rocas.
Maniobras de reanimación
Antes de la llegada de los recursos profesionales, testigos en la zona comenzaron a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar al afectado. Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto al médico y enfermero del Centro de Salud de Mogán, continuaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada.
Tras lograr estabilizar al paciente, los sanitarios procedieron a su traslado inmediato. Debido a la gravedad de las lesiones, una ambulancia medicalizada del SUC fue la encargada de evacuarlo hacia el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
Gran despliegue de seguridad en Mogán
El incidente movilizó un amplio dispositivo de emergencias coordinado por el 112. En las labores de auxilio participaron efectivos de Salvamento de Playas, el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y voluntarios de Protección Civil.
La seguridad y el control de la zona quedaron a cargo de la Policía Local y la Guardia Civil. Cabe destacar que la unidad de Tráfico de la Guardia Civil colaboró activamente escoltando a la ambulancia medicalizada durante el trayecto hacia el centro hospitalario, agilizando el paso para garantizar la rápida llegada del herido crítico a las instalaciones médicas.