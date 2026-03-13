Una mujer cae varios metros a un barranco en La Laguna

Una mujer ha resultado herida este viernes tras precipitarse accidentalmente a un barranco en La Laguna. El suceso ocurrió en las inmediaciones de la calle El Esparragal y movilizó a varios recursos de emergencia del CECOES 112, que activó el rescate y la asistencia sanitaria.
El accidente tuvo lugar a las 10.51 horas de este 13 de marzo de 2026, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando de que una mujer había caído desde varios metros de altura a un barranco situado en la zona.
Tras recibir el aviso, el 112 activó de inmediato a los recursos necesarios para atender la emergencia.
Rescate en un barranco en La Laguna
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y personal sanitario de Atención Primaria del Centro de Salud de Tejina, además de agentes de la Policía Local.
Los bomberos procedieron al rescate de la mujer en el barranco, donde había quedado tras la caída. Posteriormente, la afectada fue evacuada en camilla hasta la zona donde esperaba la ambulancia.
Una vez allí, los sanitarios realizaron una primera valoración médica.
Trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria
Según la información facilitada por el SUC, la mujer presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, aunque en el momento inicial de la asistencia no se apreciaban complicaciones graves.
Tras ser estabilizada, fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, durante un trayecto en el que continuó siendo atendida por un médico y un enfermero del Centro de Salud de Tejina.
Durante el operativo, la Policía Local escoltó a la ambulancia hasta el hospital para facilitar el traslado de la paciente.
El suceso obligó a movilizar a varios recursos de emergencia en la zona del barranco, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, hasta completar el rescate y la evacuación sanitaria.