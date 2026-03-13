Incendio en un edificio de 6 viviendas en Arona

Un incendio declarado durante la madrugada de este viernes en un edificio residencial del núcleo de Guaza, en el municipio de Arona, obligó a intervenir a Bomberos de Tenerife y a los servicios de emergencia.
Según la información facilitada por el cuerpo de bomberos, efectivos con base en el parque de San Miguel de Abona fueron activados sobre las 2:55 horas tras recibir un aviso a través de la Central de Coordinación de Bomberos en el 112.
Al llegar al lugar del incidente, los bomberos comprobaron que el fuego afectaba a un edificio compuesto por seis viviendas, aunque las llamas se concentraban principalmente en el rellano de la escalera del inmueble.
Los efectivos procedieron a sofocar el incendio y posteriormente realizaron una revisión completa de todas las viviendas del edificio para comprobar que no hubiera personas afectadas por el humo o el fuego.
En el operativo también participaron agentes de la Policía Local y efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que se desplazaron hasta el lugar como medida preventiva.