sucesos

Incendio en un edificio de 6 viviendas en Arona

Las llamas se concentraban principalmente en el rellano de la escalera
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram

Un incendio declarado durante la madrugada de este viernes en un edificio residencial del núcleo de Guaza, en el municipio de Arona, obligó a intervenir a Bomberos de Tenerife y a los servicios de emergencia.

Según la información facilitada por el cuerpo de bomberos, efectivos con base en el parque de San Miguel de Abona fueron activados sobre las 2:55 horas tras recibir un aviso a través de la Central de Coordinación de Bomberos en el 112.

Noticias relacionadas
  1. Bomberos de Tenerife intervienen de urgencia en un incendio declarado en el Polígono de GüímarBomberos de Tenerife intervienen de urgencia en un incendio declarado en el Polígono de Güímar
  2. Susto en Santa Cruz de Tenerife: un incendio en una vivienda de la calle Capitana deja 3 afectadosSusto en Santa Cruz de Tenerife: un incendio en una vivienda de la calle Capitana deja 3 afectados

Al llegar al lugar del incidente, los bomberos comprobaron que el fuego afectaba a un edificio compuesto por seis viviendas, aunque las llamas se concentraban principalmente en el rellano de la escalera del inmueble.

Los efectivos procedieron a sofocar el incendio y posteriormente realizaron una revisión completa de todas las viviendas del edificio para comprobar que no hubiera personas afectadas por el humo o el fuego.

En el operativo también participaron agentes de la Policía Local y efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que se desplazaron hasta el lugar como medida preventiva.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas