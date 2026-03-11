El rastro de sangre delata a un ladrón Gran Canaria: tenía una orden de búsqueda y detención

Agentes de la Policía Nacional de Las Palmas de Gran Canaria han detenido a un hombre, de 61 años, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un establecimiento comercial de la zona de Vegueta.
Además al arrestado le constaba una requisitoria judicial en vigor de búsqueda, detención y personación dictada por un juzgado de la capital grancanaria, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.
Los hechos se remontan a la madrugada del 9 de marzo cuando la sala operativa CIMACC 091 recibió un aviso en el que se alertaba de un posible robo con fuerza en un comercio situado en la zona de Vegueta. Hasta el lugar se trasladaron los agentes que, a su llegada, comprobaron que la persiana del establecimiento estaba parcialmente levantada y que una de las puertas presentaba signos evidentes de haber sido forzada.
Además observaron cristales fracturados a la altura de la cerradura, siendo todos ellos indicios claros de que el acceso al interior se había realizado mediante el uso de la fuerza.
Asimismo un testigo, que se encontraba en las inmediaciones, expuso a los agentes haber escuchado ruidos fuertes y el sonido de cristales rotos, y al asomarse indicó que pudo ver cómo un hombre abandonaba el local sangrando por la cabeza y se marchaba de la zona a pie.
A continuación los agentes, con la descripción facilitada, iniciaron un dispositivo de búsqueda por la zona, localizando a escasos metros a un individuo que coincidía plenamente con las características aportadas. El hombre presentaba heridas visibles en el rostro y restos de sangre.
Así tras proceder a su identificación y consultar las bases de datos policiales, los agentes comprobaron que sobre esta persona pesaba una requisitoria judicial en vigor de búsqueda, detención y personación emitida por un juzgado de Las Palmas, de Gran Canaria por lo que se procedió a su inmediata detención.
Y, una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.