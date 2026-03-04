Rosa Dávila confirma que el Teide seguirá cerrado si sigue nevando: “Hay bastante nieve”

La nevada registrada en las últimas horas en el Parque Nacional del Teide ha sido “muy copiosa” y ha dejado fuertes acumulaciones de nieve y placas de hielo en la calzada en este espacio protegido, cuyos accesos por carretera están cerrados desde ayer martes.
En concreto, las carreteras TF-24 y TF-21 permanecen cerradas al tráfico como medida preventiva ante la acumulación de hielo registrada durante la noche, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y de los equipos de intervención, según ha detallado la corporación insular en un comunicado.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ha comentado que desde primera hora de la mañana el servicio de Carreteras trabaja con quitanieves en el Parque Nacional para intentar garantizar la seguridad en los accesos, después de que en la tarde-noche de ayer se alcanzaran temperaturas muy bajas en cumbres y en el Teide.
Dávila ha añadido que se han registrado importantes rachas de viento en Izaña, donde se han superado los 100 kilómetros por hora.
La presidenta insular ha advertido de que, si continúa nevando, no se podrá reabrir el acceso al Parque Nacional hasta mañana, ya que “hay bastante nieve” acumulada en la zona.