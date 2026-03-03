el tiempo

Cerrados los accesos al Teide: el hielo obliga a cortar las carreteras TF-24 y TF-21

El Cabildo de Tenerife prohíbe el paso a la cumbre por precaución tras las heladas nocturnas
Cerrados los accesos al Teide: El hielo obliga a cortar las carreteras TF-24 y TF-21
Cerrados los accesos al Teide: El hielo obliga a cortar las carreteras TF-24 y TF-21. | DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El Cabildo de Tenerife ha procedido al cierre temporal de los accesos por carretera al Parque Nacional del Teide debido a la presencia de placas de hielo en la calzada.

En concreto, las carreteras TF-24 y TF-21 permanecen cerradas al tráfico como medida preventiva ante la acumulación de hielo registrada durante la noche, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y de los equipos de intervención, recoge una nota de la corporación.

  1. El Teide amanece cubierto de blanco: la nevada obliga a cerrar los accesos y activar un dispositivo especial. | ArchivoLa borrasca Regina en Tenerife: nieve en el Teide, rachas de 100 km/h y aviso por olas gigantes
  2. La fotografía de ‘Luna en Tenerife’ que llama la atención de National Geographic

Los servicios de conservación de carreteras trabajan desde primeras horas en la inspección y acondicionamiento de las vías, evaluando de forma continua el estado de la calzada para proceder a su reapertura en cuanto las condiciones lo permitan.

Desde el Cabildo se ruega a la ciudadanía que evite desplazamientos hacia la zona mientras se mantenga el cierre y que consulte el estado actualizado de las carreteras y la previsión meteorológica antes de planificar cualquier trayecto.

La corporación insiste en la importancia de extremar la precaución ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas y recuerda que estas medidas se adoptan con carácter preventivo para preservar la seguridad de las personas.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas