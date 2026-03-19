Rosa Huertas recibe este viernes en El Sauzal el XV Premio Wilkie Collins

La escritora Rosa Huertas recibirá este viernes (19.00 horas) el XV Premio Wilkie Collins de Novela Negra por su obra Los perros huelen el miedo, en un encuentro enmarcado en la sección Balas en la Recámara, con la que Tenerife Noir pone el cierre a un festival que ha ofrecido un amplio abanico de actividades vinculadas al género negro en todas sus facetas.
La entrega del galardón literario, convocado por M.A.R. Editor, tendrá lugar mañana en la librería El Barco de Papel, en El Sauzal, en un acto de entrada libre hasta completar el aforo.
La cita contará con la presentación del escritor canario Pablo Martín Carbajal, mientras que el director de Tenerife Noir, Alejandro Martín, será el encargado de hacer entrega del premio a Rosa Huertas.
Los perros huelen el miedo (2026) es un thriller que analiza a la sociedad a partir de dos muertes aparentemente inconexas: el suicidio de un anciano con problemas de alcoholismo y el asesinato de una mujer de la alta sociedad. Dos víctimas a través de las cuales Huertas pone el foco en temas como la especulación inmobiliaria, la violencia de género o el juicio social.