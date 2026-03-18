El sector del plátano insiste en que no hay ‘plan B’ al Posei para las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea

Los productores de plátano insisten en que no existe una alternativa viable al programa Posei para garantizar el futuro de la agricultura en las regiones ultraperiféricas (RUP).
La posición del sector platanero de todas las RUP fue trasladada ayer por Asprocan durante la celebración en Santa Cruz de Tenerife del encuentro Horizonte RUP, liderado por el Gobierno de Canarias y que contó con la participación de los gobiernos de España, con la presencia del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y los gobiernos de Francia y Portugal; representantes de las instituciones europeas y socioeconómicos de todas las regiones ultraperiféricas de la UE.
En ese contexto, Asprocan subrayó que el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 debe reforzar, y no debilitar, el sector primario de las regiones ultraperiféricas. Una solución que pasa únicamente por garantizar dos cosas esenciales: un Posei plenamente autónomo y una ficha financiera claramente actualizada y suficiente.
Asprocan recordó que el sector primario en Canarias es estratégico por su aportación económica y social, por el empleo que sostiene en numerosos municipios donde no hay alternativa, y por su papel en la capacidad de las Islas para producir alimentos y reducir su dependencia del exterior. En ese contexto, la organización defiende que establecer una ficha económica concreta para ayudas directas a productores de las RUP dentro de los planes nacionales en absoluto responde a la realidad de estos territorios. “Nuestros problemas no son los de la Europa continental”, recuerda José Carlos Rendón, presidente de Asprocan. “La lejanía, la insularidad, la fragmentación territorial, la reducida dimensión de las explotaciones, la difícil mecanización y la menor competitividad frente a producciones de terceros países configuran una realidad productiva singular que exige herramientas diseñadas específicamente para estos territorios. No obstante, si el diagnóstico y la programación se realizan a escala nacional, la ultraperiferia queda relegada por pura lógica de funcionamiento. No es solo una cuestión económica, se requiere de flexibilidad y capacidad real de gestión. Elementos que la experiencia y realidad demuestran que dentro de los planes nacionales son inviables y que el Posei actual sí atiende”. La organización reitera que su reivindicación no responde a un trato de favor, sino a la necesidad de contar con una política eficaz y adaptada a la realidad ultraperiférica.