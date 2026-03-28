Santa Cruz anuncia cambios de tráfico y estacionamientos por la Semana Santa

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Movilidad, y en coordinación con la Policía Local, realizará, a partir de mañana, cambios en el tráfico y en la reserva de estacionamientos con motivo de la celebración de las diferentes actos de la Semana Santa, modificaciones que afectarán principalmente al centro de la ciudad y conllevarán cierre de calles, que se irán reabriendo a medida que pasen las procesiones.
Las procesiones del Domingo de Ramos comenzarán a las 09.30 horas desde la parroquia Ntra. Sra. del Rosario (El Tablero), lo que implicará la supresión de estacionamientos de la calle Zarzamora, en el lateral de la plaza, entre el quiosco y la iglesia. Mientras que, en La Salud, desde esta misma hora, habrá restricciones en los aledaños a la parroquia San Gerardo, y a las 09.45 horas, en la parroquia de Santiago Apóstol, y en la plaza María Dolores Santana León Mamá Loli, para a las 12.15 horas.
En el distrito Centro-Ifara, a las 11.00 horas, en la parroquia de San José, tendrá lugar la Bendición de Ramos en la plaza Teodoro Ríos y procesión con El Señor de la Burrita, afectando a las Elías Ramos González, Carlos J.R. Hamilton, plazoleta Doctor Pablo Abril, Rambla de Santa Cruz (zona peatonal), Méndez Núñez y regreso a la iglesia parroquial. Y a las 11.30 horas, desde La Concepción, la procesión de Ramos con el Cristo Predicador, afectará a las calles Santo Domingo, Calzada de La Noria, Antonio Domínguez Alfonso (La Noria).
A la misma hora, desde la parroquia de Ntra. Sra. del Pilar, en la plaza de Los Patos, Viera y Clavijo, Méndez Núñez, San Clemente, El Pilar e iglesia parroquial, al igual que en Anaga, desde la parroquia Ntra. Sra. de Las Nieves (Taganana), tendrá lugar la procesión por las calles Canónigo Juan Negrín, plaza Las Nieves y camino La Cuestilla.
Cambios que afectarán a las 12.00, a la procesión de Ramos desde la parroquia María Auxiliadora desde la plaza de Duggi, Ramón y Cajal, Benavides y General Serrano.