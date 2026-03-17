Costa Adeje Egatesa-Atlético de Madrid: RTVE emitirá en directo la vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina en el Heliodoro

Todo listo en el Estadio Heliodoro Rodríguez López para vivir este martes (19:00 horas) una de las citas más emocionantes del fútbol femenino nacional: la vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina. El Costa Adeje Tenerife Egatesa recibe al Atlético de Madrid con un objetivo claro: remontar el 1-0 de la ida para asegurar su pase a la gran final del próximo 16 de mayo en Gran Canaria.
Las “guerreras” de Yerai Martín llegan a este duelo decisivo en un estado de forma inmejorable tras golear el pasado sábado al Levante UD (4-0) en la Liga F. Pese a la mínima ventaja de las rojiblancas lograda en Alcalá de Henares, el optimismo reina en el vestuario blanquiazul, que confía en el “factor Heliodoro” para dar la vuelta a la eliminatoria.
“Necesitamos ser inteligentes”
El técnico blanquiazul, Yerai Martín, ha hecho un llamamiento a la calma y a la lectura del juego: “Sabemos que necesitamos al menos un gol para empatar, pero el partido es muy largo. Tendremos que leer muy bien los momentos, cuándo atacar y cuándo defender”, explicó en la previa, subrayando que mantener la portería a cero será clave para alcanzar el éxito. Además, destacó el papel de la grada: “Todo el apoyo será una jugadora más; el ambiente en este estadio es muy bonito y sabemos que nos alentarán todo el partido”.
Despliegue especial de RTVE
La relevancia del encuentro ha volcado a los medios de comunicación. El Centro de Producción de RTVE en Canarias ha preparado una cobertura histórica con programación especial, incluyendo informativos y programas en directo desde el propio estadio.
El partido podrá seguirse a través de una oferta multipantalla:
- Televisión: Teledeporte y La 2 de TVE en Canarias.
- Digital: RTVE Play.
- Radio: RNE (Tablero Deportivo), Atlántico Radio y La 2.
El conjunto tinerfeño busca hacer historia ante su afición en una noche que promete ser recordada como uno de los grandes hitos del deporte canario.