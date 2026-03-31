Tenerife se prepara para una cita cultural sin precedentes en el norte de la isla. Del 9 al 11 de abril, el municipio de El Sauzal se convertirá en la sede de la primera edición en Canarias del Festival Literario Mi Pueblo Lee. Este proyecto, galardonado con el Premio Nacional al Fomento de la Lectura, aterriza en el Archipiélago con un cartel que combina el prestigio periodístico de Sonsoles Ónega y Marta Robles con la frescura de la narración oral de Pepe Maestro y la métrica urbana de Errecé.
Impulsado por la asociación Mi Pueblo Lee y coorganizado por la Asociación Cultural Debrigode, el festival busca descentralizar la cultura y llevar la literatura de primer nivel a entornos no urbanos. Tras el éxito de 44 ediciones en la península, El Sauzal ha sido el lugar elegido para iniciar esta andadura insular, conectando el talento local canario con figuras de relevancia nacional.
Programación destacada: ¿A quién puedes ver en El Sauzal?
El festival está diseñado como una experiencia inmersiva que abarca desde los centros escolares hasta las plazas públicas. El objetivo es claro: que la literatura sea accesible para todos, independientemente de donde vivan.
Jueves 9 de abril: Marta Robles y la historia de Carlota de México
La jornada inaugural comenzará con fuerza en el CEIP Samoga, donde el narrador Pepe Maestro y la periodista Marta Robles impartirán talleres y charlas al alumnado. Sin embargo, el plato fuerte para el público general llegará a las 19:00 horas en la Casa de Cultura de El Sauzal.
Allí, Marta Robles presentará su reciente novela Amada Carlota (Espasa, 2025). La autora reconstruye la figura histórica de Carlota de México en un relato íntimo sobre el poder y la identidad. Al finalizar el acto, los asistentes podrán participar en una firma de ejemplares con entrada libre hasta completar el aforo.
Viernes 10 de abril: humor y podcast en el Teatro
El viernes la acción se traslada al Teatro de El Sauzal. A las 20:00 horas, el festival apuesta por formatos contemporáneos con la grabación en directo del podcast “Solo Palique”. Esta propuesta combina humor, improvisación y actualidad, contando además con la participación de escritores canarios para generar un diálogo fluido entre la creación local y las nuevas audiencias. Las entradas ya están disponibles en la web oficial del teatro.
Sábado 11 de abril: feria literaria y encuentro con Sonsoles Ónega
El gran cierre del festival tendrá lugar en la Plaza del Príncipe, que se transformará de 11:00 a 20:00 horas en una gran feria del libro con acceso libre. El día estará cargado de actividades:
- 12:00h: Encuentro con Errecé, referente del freestyle nacional, para explorar los puentes entre la poesía y el rap.
- 17:00h: Mesa redonda con autores canarios como Óscar Liam, Ana González Duque y Arantxa Rufo, analizando la creación desde las islas.
- 18:00h: El momento más esperado con Sonsoles Ónega. La ganadora del Premio Planeta presentará su nueva novela Llevará tu nombre (Planeta, 2026), una historia emotiva sobre vínculos familiares y memoria. Tras el encuentro, la periodista también firmará libros a sus seguidores.
Mi Pueblo Lee: un proyecto de impacto nacional
La llegada de este festival a Canarias es un hito para la asociación Mi Pueblo Lee. En solo cinco años, se han consolidado como la red líder en llevar la literatura al medio rural. Su labor fue reconocida en 2024 con el Premio Nacional al Fomento de la Lectura, destacando su capacidad para generar cohesión territorial a través de los libros.
Para El Sauzal, ser la puerta de entrada de este proyecto en Canarias refuerza su posición como referente cultural en Tenerife. Con el apoyo del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Cultura, esta edición promete ser solo el inicio de un compromiso a largo plazo con los lectores de las islas.