Susan Schuppli presenta en TEA su investigación acerca de la justicia climática

La artista e investigadora Susan Schuppli imparte este sábado (12.00 horas) en TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, la conferencia Cold cases. En esta sesión, que se realizará en ingles con traducción simultánea, la directora del Centre for Research Architecture en Goldsmiths de la Universidad de Londres propone un análisis profundo sobre la justicia climática y la capacidad del hielo para actuar como registro material de los daños ambientales.
Cold cases desarrolla un enfoque materialista de la justicia climática basado en la fuerza probatoria y relacional del hielo. La entrada a esta actividad es de acceso libre hasta completar el aforo de la sala.
Susan Schuppli es investigadora asociada de Forensic Architecture. Su trabajo de campo y su práctica de cine documental se sitúan en las intersecciones entre las luchas ambientales, la ciencia climática y las comunidades afectadas, con un enfoque específico en la criosfera.