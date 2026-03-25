Suzanne Ciani pone música a la producción ‘La partitura del Cosmos’

La productora Insularia Films presenta su más reciente producción de no ficción, La partitura del cosmos. Bajo la dirección del cineasta JuanMa V. Betancort, la cinta documenta un hito en la cultura científica: el viaje de la pionera de la música electrónica Suzanne Ciani al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). El objetivo de la artista es traducir investigaciones de vanguardia sobre La música de las galaxias en una estructura sonora, integrando ciencia y arte bajo una misma narrativa. El largometraje explora la investigación científica que revela cómo las galaxias en espiral rotan bajo un mismo patrón rítmico. Estos discos galácticos giran en armonía y mantienen una conexión musical análoga a la de los instrumentos de una orquesta.
La exhibición en salas de Canarias comenzará el 10 de abril en La Palma. En Tenerife, el estreno será el 16 de abril en Multicines Tenerife, donde permanecerá en cartel durante siete días. Posteriormente, TEA Tenerife Espacio de las Artes acogerá nuevas sesiones entre el 24 y el 26 de abril.