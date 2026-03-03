TEA ofrece el sábado ‘Cuerpos escuchantes’, a cargo de Gara Hernández

La musicóloga y artista sonora Gara Hernández imparte en TEA Tenerife Espacio de las Artes el taller Cuerpos escuchantes: la perceptibilidad de la imperceptibilidad sonora. En él propone trabajar el sonido como materia central, como un archivo vivo de los cuerpos que lo generan y de los espacios que lo acogen.
A partir de esa idea, las personas participantes recorrerán espacios de TEA en busca de rarezas sonoras que puedan ser habitadas mediante la escucha y la grabación. Esta actividad, integrada en el programa Onda Corta. Laboratorio de documentación, se celebra el sábado, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. El taller es gratuito, previa inscripción a través del correo electrónico ondacorta.tea@gmail.com.
Los participantes comprenderán el museo como un generador de cuerpos resonantes, susceptibles de ser recorridos, cuestionados y activados desde formas disidentes de resonar. Se cartografiarán zonas del museo según su cualidad acústica, concibiendo el edificio como un cuerpo que puede ser intervenido y puesto en resonancia. Como acción final colectiva, se creará un audiozine.