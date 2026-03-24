TEA proyecta por primera vez en las Islas la versión íntegra del film ‘Millares 1966’, de Alberto Portera

TEA Tenerife Espacio de las Artes celebra el jueves (18.00 horas) Millares por Alberto Portera, una actividad que incluye la proyección de materiales audiovisuales en relación a Alberto Portera y una posterior conversación con la historiadora del arte y comisaria independiente Alicia Chillida. Esta jornada forma parte del ciclo de pensamiento Otro Millares, una propuesta que, con motivo del centenario del nacimiento de Manolo Millares (Las Palmas de Gran Canaria, 1926-Madrid, 1972), plantea una revisión crítica del legado de este creador que hizo de la discontinuidad del tiempo histórico uno de los ejes de su poética. La entrada es de acceso libre hasta completar el aforo.
CINE PROCESUAL
Alicia Millares conversará con el director del ciclo, Mariano de Santa Ana, sobre la película Millares 1966, realizada por Alberto Portera, pionero del cine procesual en España, que TEA muestra por primera vez en versión íntegra en Canarias. En estas imágenes el artista aparece mientras se autoamortaja y se cubre de pintura, en una evocación performativa de sus arpilleras y de las momias de los antiguos canarios que le inspiraron.
El ciclo continúa el 30 de abril (19.00 horas) con Guillermo G. Peydró, historiador del arte y cineasta, quien antes de su intervención presentará material fílmico inédito de Millares, quien, como otros creadores de su época, sintió fascinación por las posibilidades de la cámara super-8, aun cuando la pintura fue su soporte recurrente.
Finalmente, el 7 de mayo (19.00 horas), la actriz Aranza Coello recitará algunos de los dramas para leer del artista, seguida de una charla entre Natalia Álvarez Simó, Julián Díaz Sánchez y Mariano de Santa Ana sobre la potencia de esta manifestación creadora de Manolo Millares, uno de los grandes artistas del siglo XX. “Otro Millares -señala Santa Ana- quiere ser un espacio para la emergencia de preguntas que permanecen latentes en una obra que conserva intacto su poder de interpelación”.
Alicia Chillida (San Sebastián, 1958) es historiadora del arte y comisaria independiente de exposiciones de arte contemporáneo. Afincada en Madrid desde 1980, entre sus proyectos más recientes se encuentran Laura Torrado. Ouroboros (Museo Esteban Vicente, Segovia); Saul Steinberg. Artista y Archivo Portera (Fundación Juan March) y, para la XII Bienal de Lanzarote, Hannah Collins. Entre volcanes. Durante 11 años trabajó en el Reina Sofía y durante dos dirigió el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM).