Tenerife se prepara para un “segundo frente” de Therese a partir de esta tarde: “Estamos en el ecuador de esta inestabilidad”

La borrasca ‘Therese’ no da tregua al Archipiélago. En las últimas horas, los servicios de emergencia han atendido ya cerca de 400 incidentes en Canarias, de los cuales 115 se produjeron durante una madrugada especialmente compleja. Aunque los daños materiales son cuantiosos, la preocupación se centra en prevenir los daños personales y en la llegada de un segundo frente que barrerá el oeste y sur de Tenerife esta noche.
Rescate crítico en Gran Canaria
El paso de la borrasca ‘Therese’ ha dejado desde la madrugada de este viernes más de 40 incidencias en la isla de Gran Canaria, muchas relacionadas con desprendimientos de rocas o la caída de árboles y ramas a la carretera.
El incidente personal más grave registrado durante la madrugada, ha tenido lugar en Arguineguín (Gran Canaria). Efectivos de Bomberos lograron rescatar a un hombre que presentaba un cuadro severo de hipotermia. El afectado fue atendido de urgencia tras quedar expuesto a las duras condiciones meteorológicas que azotan el litoral del sur grancanario.
Uno de los servicios más críticos tuvo lugar en el tramo final del barranco de Tahodio. Debido al fuerte volumen de agua, los Bomberos de Tenerife, junto a Protección Civil y la Policía Local, procedieron al rescate de tres personas sin hogar que pernoctaban bajo un puente.
Tenerife: 200 km/h y aviso naranja activo
En Tenerife, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha confirmado que el Plan Insular de Emergencias continúa en nivel máximo. Los datos son elocuentes: rachas de viento de 200 km/h en Izaña y acumulados de 86 litros por metro cuadrado.
“Estamos en el ecuador de esta inestabilidad”, advirtió Dávila, señalando que el nuevo frente afectará con fuerza a Guía de Isora, Santiago del Teide y Arona durante la tarde y noche de este viernes. Sobre el balance hasta el momento tras dos días de paso de la borrasca ha indicado que los municipios más afectados han sido Granadilla de Abona, Adeje, Arona y Guía de Isora, y que hay un total de 55 personas en los albergues habilitados en distintos puntos de la isla.
Ha indicado también se está recuperando el suministro eléctrico que afectaba a casi 1.000 clientes en Guía de Isora, Adeje y Fasnia, que siguen cerrados los accesos al Teide y que durante la noche se registraron varios desprendimientos en vías de Anaga.
Dávila ha remarcado también el rescate de varias personas que quedaron aisladas por la subida del nivel del mar en Bocacangrejo, en el municipio de El Rosario, y también en El Médano y Los Abrigos, y subrayado que se han acumulado hasta 86 litros por metro cuadrado de lluvia y rachas de viento superiores a los 200 kilómetros por hora en la zona de Izaña.
En Santa Cruz, el número de intervenciones ya asciende a 61 casos que, mayoritariamente, han tenido como escenario el distrito de Anaga. A las 39 actuaciones ya gestionadas desde anoche se han sumado nuevos desprendimientos, caídas de rocas en algunas calzadas y pequeños corrimientos de laderas que están generando afectaciones a caminos, accesos y a alguna vivienda.
Igualmente ha habido daños en las escaleras de acceso a la playa del Roque de Las Bodegas y en la playa Acapulco de Valleseco. Los recursos municipales se han encontrado con una importante afluencia de turistas en la zona alta de Benijo, donde se ha estado informando de la situación actual y las prohibiciones vigentes en los Espacios Naturales Protegidos (ENP) de Anaga. Miembros de las distintas unidades de seguridad y emergencias municipales están teniendo que realizar un notable esfuerzo en los distintos parques, plazas y jardines públicos de Santa Cruz, donde numerosas personas no respetan las prohibiciones de acceso y los riesgos que supone este comportamiento en lugares donde existe arbolado de gran porte.
Desde el punto de visto de las incidencias en el transporte público municipal, desde el área de Movilidad se informa de que “en las guaguas urbanas, en esta pasa madrugada, en Anaga, al registrarse desprendimientos en la TF-12 y en la TF-128, la línea 947 (Chamorga) pudo pasar y realizó el servicio de ida y de vuelta; aunque en el caso de la 946, que salía a las 05:10 horas desde Intercambiador, aunque llegó bien a Taganana, no pudo volver” y se detalla que “el servicio que salió de 05:50 horas del Intercambiador tuvo que dar la vuelta antes del túnel y regresar para el Intercambiador”, constatan desde el área de Movilidad.
Previsión para el sábado: Nieve y Tormentas
La AEMET mantiene el aviso naranja para este sábado en Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro. Se esperan precipitaciones fuertes, tormentas ocasionales e incluso granizo. Además, la cota de nieve se situará entre los 2.000 y 2.400 metros, consolidando el temporal de invierno en las cumbres.
El dispositivo de seguridad, formado por Bomberos, Brifor, Cruz Roja y Protección Civil, mantendrá la intensidad del operativo durante toda la madrugada, a la espera de iniciar una posible “desescalada” de las restricciones a partir del domingo.
Es importante recordar que se mantiene activo el Plan Municipal de Emergencias (PEMU) y las distintas Alertas decretadas por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, ya que este episodio de fenómeno meteorológico adverso no ha concluido.