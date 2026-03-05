The Spanish Wave y Phe Festival apuestan por el talento emergente

The Spanish Wave, proyecto de internacionalización del talento español que busca ayudar en la exportación de artistas y bandas emergentes, y Phe Festival renuevan su acuerdo de colaboración, que favorecerá la presencia de un artista o grupo nacional y otro internacional seleccionado por la plataforma para la undécima edición del festival de Puerto de la Cruz, que se celebra el 4 y el 5 de septiembre. La iniciativa tiene publicada la convocatoria para los artistas interesados en formar parte del festival en la web phefestival.es.
The Spanish Wave participa con showcases en ferias, festivales y otras iniciativas del ámbito musical que se celebran en el mundo, además de trabajar con agencias de contratación, discográficas y promotoras nacionales e internacionales. Todo ello en colaboración con entidades como AIE, Fundación SGAE, Instituto Cervantes, Ticketmaster, Live Nation España, Mondo Sonoro y Radio 3.
Su propuesta se alinea nuevamente con los objetivos de Phe Festival en cuanto a la creación de nuevos públicos en torno a la música y las tendencias, ampliando en 2026 el radio de acción con carácter internacional. Con sus 10 años de trayectoria, la apuesta del festival por la música y las tendencias actuales en las Islas le ha valido en varias ocasiones el reconocimiento como uno de los mejores acontecimientos culturales de Canarias en el ranking del Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea.
Además de su oferta musical, Puerto de la Cruz alberga cada año otras actividades, como Phe yoga, talleres de salud y bienestar; deportes extremos, como el Aqualia BMX Waterjump, y propuestas como Phe Gallery, dirigida a jóvenes artistas.
A GREENER FUTURE
Por segundo año consecutivo, Phe Festival ha obtenido la certificación A Greener Future (AGF), que, destacan sus impulsores, “subraya su compromiso con la protección del medio ambiente y el impacto positivo en la ciudad y su entorno”.
A falta de nuevas incorporaciones, en el cartel de este año figuran los artistas británicos Getdown Services, Ibibio Sound Machine y el grupo neoyorquino Bodega. A ellos se suman Carlos Ares, Rufus T. Firefly, Barry B, Ona Mafalda, la argentina Natalia Doco y el canario Choclock.
Los abonos para el festival están a la venta en https://tickety.es/event/phe-festival-2026.