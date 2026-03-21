Tragedia en El Hierro: muere un bañista de 79 años tras ser rescatado del mar

Un hombre de 79 años ha fallecido este sábado tras ser rescatado del mar en la playa de El Tamaduste, en el municipio de Valverde.
El suceso se produjo pasadas las 14:50 horas, cuando varios testigos alertaron al 112 Canarias tras avistar al bañista flotando boca abajo en el agua en la costa de El Hierro.
A pesar de que las personas que se encontraban en la zona sacaron al afectado del mar e iniciaron las maniobras de reanimación, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) no pudo revertir la situación.
A su llegada, los sanitarios de la ambulancia medicalizada continuaron con maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin éxito, confirmando finalmente el fallecimiento por parada cardiorrespiratoria.
En el operativo de emergencia participaron agentes de la Guardia Civil, que ya instruyen las diligencias correspondientes, y efectivos de la Policía Local de Valverde, quienes colaboraron en la zona.
El incidente ocurre en una jornada marcada por la fuerte inestabilidad meteorológica y el mal estado del mar en gran parte del archipiélago.