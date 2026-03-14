Tragedia en la TF-5: hallan el cuerpo sin vida de un motorista esta madrugada

La madrugada de este sábado se ha visto teñida de luto tras un suceso estremecedor en la principal vía de comunicación del norte de la isla. Tragedia en la TF-5: los servicios de emergencia han informado del hallazgo del cuerpo sin vida de un motorista en plena calzada, a su paso por el municipio de La Guancha.
Un hallazgo fortuito en plena madrugada
Los hechos se desencadenaron sobre las 05:55 horas. A esa hora temprana, la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 recibió una llamada de máxima urgencia. Un testigo alertaba de la presencia de un hombre tendido en la vía junto a su motocicleta, aparentemente inconsciente y tras haber sufrido, presuntamente, una caída o colisión.
De inmediato, el 1-1-2 activó un complejo dispositivo de rescate y asistencia, desplazando al lugar una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), médicos de Atención Primaria y patrullas de la Guardia Civil.
Sin posibilidad de reanimación
Pese a la rapidez de los recursos sanitarios, el escenario que encontraron en el punto kilométrico de la TF-5 fue desolador. Al realizar la primera valoración, el personal del SUC y los facultativos del centro de salud cercano comprobaron que el motorista presentaba lesiones incompatibles con la vida.
No hubo posibilidad de reanimación. Los sanitarios procedieron a certificar el fallecimiento del varón en el mismo lugar del impacto, quedando el cuerpo bajo la custodia de las fuerzas de seguridad a la espera de la autoridad judicial.
Investigación abierta en la TF-5
Agentes de la Guardia Civil de Tráfico se hicieron cargo de la situación de inmediato. Además de regular la circulación en un tramo que suele registrar una alta densidad de vehículos incluso de madrugada, los agentes comenzaron la instrucción del atestado correspondiente.
La investigación se centra ahora en esclarecer las causas exactas del siniestro: si se trató de una caída accidental, si hubo un segundo vehículo implicado o si el motorista sufrió algún problema de salud previo al accidente.